বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৬আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০০
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিয়নিয়ারদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী পর্তুগিজ এই কিংবদন্তির সম্পদের পরিমাণ এখন আনুমানিক ১.৪ বিলিয়ন ডলার।

৪০ বছর বয়সী এই তারকার আর্থিক উত্থান মূলত গত জুনে সৌদি ক্লাব আল–নাসর-এর সঙ্গে নতুন চুক্তি করার পর আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। যার মূল্য ধরা হচ্ছে ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

ব্লুমবার্গের হিসাব অনুযায়ী, রোনালদো ২০০২ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বেতন বাবদ আয় করেছেন ৫৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাইকির সঙ্গে তার দশকব্যাপী চুক্তি। যার মাধ্যমে প্রতিবছর আয়  প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলার এবং আর্মানি, কাস্ট্রোলসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া আরও ১৭৫ মিলিয়ন ডলার।

২০২৩ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল–নাসরে যোগ দেওয়ার পরই তিনি ইতিহাসের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার হয়ে ওঠেন। সৌদি ক্লাবটিতে তার বার্ষিক বেতন প্রায় ১৭৭ মিলিয়ন পাউন্ড (২৩৭.৫ মিলিয়ন ডলার)। সঙ্গে রয়েছে বোনাস ও ক্লাবের ১৫ শতাংশ শেয়ারও।

অন্যদিকে, আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি তার ক্যারিয়ারে কর দেওয়ার আগে বেতন হিসেবে আয় করেছেন ৬০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

বিলিয়নিয়ার ক্রীড়াবিদদের মর্যাদাপূর্ণ দলে রোনালদোর সঙ্গে আছেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি মাইকেল জর্ডান, ম্যাজিক জনসন, লেব্রন জেমস, গলফ তারকা টাইগার উডস এবং টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরার।

মঙ্গলবার পর্তুগালের ফুটবল গ্লোবস গালা অনুষ্ঠানে রোনালদো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে জানান, ‘‘আমি এখনও ফুটবলের প্রতি আগ্রহ হারাইনি। পরিবার মাঝে মাঝে বলে— ‘এখন থামো, তুমি তো ৯০০-র বেশি গোল করেছো, ১০০০ গোলের দরকার কী?’ কিন্তু আমি ভেতর থেকে এমনটা ভাবি না। আমি এখনও ভালো খেলছি, আমার ক্লাব ও জাতীয় দলকে সাহায্য করছি। তাহলে কেন থামবো? জানি খেলোয়াড়ি জীবনে আর অনেক বছর নেই, কিন্তু যতটুকু সময় আছে, সেটাকে উপভোগ করতেই হবে।’

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
