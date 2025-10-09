X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ একাদশে নেই শমিত-জামাল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৬
শুরুর একাদশে নেই জামাল।

একদিন আগে কানাডা থেকে ঢাকায় এসে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে সেরা একাদশে জায়গা হয়নি শমিত সোমের। স্থান হয়নি নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ারও। অন্য দুই প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম ও জায়ান আহমেদও একাদশের বাইরে। তাদের ছাড়াই রাত ৮টায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ।

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরুর একাদশে আছেন লেস্টার সিটি তারকা হামজা চৌধুরী। ৪-৪-২ ফর্মেশনে পোস্টের নিচে আছেন প্রথম পছন্দের গোলকিপার মিতুল মারমা। রক্ষণে দুই সেন্টার ব্যাক কাজী তারিক রায়হান ও শাকিল আহাদ তপু। দুই ভাইও আছেন কাবরেরার একাদশে। লেফটব্যাকে সাদ উদ্দিন এবং রাইট ব্যাকে তাজ উদ্দিনকে রেখেছেন কাবরেরা।

শমিতের অনুপস্থিতিতে মাঝমাঠে হামজার সঙ্গী সোহেল রানা সিনিয়র, সোহেল রানা জুনিয়র ও শেখ মোরসালিন। আক্রমণভাগের দায়িত্ব উঠেছে রাকিব হোসেন ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের কাঁধে।

এর আগে ২৩ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা হয়নি মেহেদী হাসান মিঠু, জাহিদ হোসেন শান্ত, পাপ্পু হোসেন, কাজেম শাহ কিরমানি ও আল আমিনের। এদের মধ্যে চোটে ভুগছিলেন আল আমিন। তবে চোট সমস্যা নিয়েই মূল দলে জায়গা পাওয়াটা তপু বর্মণের একটু অবাক করারই।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে রাত ৮টায় মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ‘সি’ গ্রুপের টেবিলে ৪ করে পয়েন্ট সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের। বাংলাদেশ ও ভারতেরও পয়েন্ট ১। হংকংয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠের ম্যাচটি টেবিলে নিজেদের অবস্থান উপরে তোলার সুযোগ বাংলাদেশের জন্য।

বাংলাদেশ একাদশ: মিতুল মারমা, কাজী তারিক রায়হান, শাকিল আহাদ তপু, তাজ উদ্দিন, সাদ উদ্দিন, হামজা চৌধুরী, শেখ মোরসালিন, সোহেল রানা, সোহেল রানা জুনিয়র, রাকিব হোসেন ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।

