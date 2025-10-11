মেসিকে ছাড়াই জিতলো আর্জেন্টিনা, কী বললেন স্ক্যালোনি

লিওনেল মেসিকে ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।
মেসি মাঠে না খেললেও গ্যালারিতে পরিবারসহ খেলা উপভোগ করেছেন তিনি। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি জানান, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে লিও (মেসি) খেলবে না। আমরা লাওতারো (মার্তিনেজ) ও হুলিয়ান (আলভারেজ)-কে সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম, বেঞ্চে ছিল হোসে ম্যানুয়েল লোপেজও। এটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফ্লাকো (লোপেজ) নামতে পারেনি, পরের ম্যাচে সুযোগ পাবে। পুরো সিদ্ধান্তটাই আমার।’
মেসি না খেললেও আর্জেন্টিনার জয় এনে দেন জিওভানি লো সেলসো। সতীর্থ লাওতারো মার্তিনেজের পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। ম্যাচজুড়ে আধিপত্য দেখানো আলবিসেলেস্তেরা ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১৯টি শট নেয়, যার মধ্যে ১১টি ছিল লক্ষ্যে।
আগামী ১৪ অক্টোবর পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মেসি খেলবেন কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে স্ক্যালোনি আশাবাদী সুরে বলেছেন, ‘আমরা আশা করি, মঙ্গলবার মেসি খেলতে পারবে। আগামী কয়েকদিনে দেখা যাবে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়।’
মেসি যখন গ্যালারি থেকে জাতীয় দলের জয় উপভোগ করছেন, তখন ইন্টার মায়ামির প্রধান কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো শনিবার রাতে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে নিজের দলে মেসিকে দেখার আশা প্রকাশ করছেন, ‘আমি অবশ্যই চাইবো। কল্পনা করুন, যদি লিও মেসি আমাদের হয়ে খেলতে পারে! কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে এখনও আমাদের সঙ্গে নেই। আমি আবারও বলছি, যেহেতু আমরা লিওর কথা বলছি—রদ্রিগো (দে পল), টেলাসকো আছে... মেসি যেকোনও সময় খেলতে পারে, সন্দেহ নেই। তবে বিষয়টা এখন অনুমাননির্ভর, কারণ সে আমাদের সঙ্গে নেই এবং আমি এখনও লিওর সঙ্গে কথা বলিনি। আজ রাতে দেখা যাক কী হয়।’