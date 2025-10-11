X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শীর্ষে উঠেছে জার্মানি, জিতেছে ফ্রান্সও

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১২
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ছন্দে ফিরেছে জার্মানি।

অধিনায়ক যশুয়া কিমিচের জোড়া গোলে ১০ জনের লুক্সেমবার্গকে ৪-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে জার্মানি। টুর্নামেন্টের শুরুতে হোঁচট খেলেও এ জয়ে দৃঢ় অবস্থানে ফিরেছে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা।

গত মাসে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হারের পর জার্মান কোচ হুলিয়ান নাগেলসমান কিছুটা চাপে ছিলেন। তার অধীনে আগের ২৫ ম্যাচে জার্মানির জয় ছিল মাত্র ১৩টি। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৬ নম্বরে থাকা লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে কোনও অঘটনের আভাস ছিল না। 

১৯৯১ সালের পর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এই দুই দলের আর দেখা হয়নি। আর ম্যাচের ২০ মিনিট না যেতেই হাত দিয়ে বল ঠেকিয়ে বসেন লুক্সেমবার্গ ডিফেন্ডার ডির্ক কার্লসন। যার ফলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। এর আগেই বাঁ দিক থেকে নেওয়া ফ্রি-কিকে দারুণ শটে জার্মানিকে এগিয়ে দেন ডেভিড রাউম (১২ মিনিট)। পরে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কিমিচ।

এরপর থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের করে নেয় জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতে না হতেই ৪৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় জার্মানি। এরিক ভেইগা করিম আদেয়েমির থ্রু পাস কাট করতে গিয়ে বল জনাব্রির সামনে পাঠিয়ে দেন, সেখান থেকে কোনাকুনি শটে গোল করেন বায়ার্ন উইঙ্গার।

৫০ মিনিটে কর্নার থেকে লুক্সেমবার্গের ডিফেন্ডারদের ভুলের সুযোগ নিয়ে কাছ থেকে জালের দেখা পান কিমিচ। যা ছিল তার দ্বিতীয় গোল।

লিভারপুল মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভ্রিটজ ফ্রি-কিকে বল লাগান পোস্ট বরাবর, পরে রিডল বাকুর দারুণ পাস থেকে সুযোগ পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি।

অপর দিকে, টানা দশম ম্যাচে গোল করে ফ্রান্সকে সহজ জয় এনে দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। পার্ক দ্য প্রিন্সে আজারবাইজানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ফ্রান্স। 

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে এমবাপ্পে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন। এটি ছিল চলতি মৌসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে তার ১৩ ম্যাচে ১৭তম গোল, আর ফ্রান্সের জার্সিতে মোট ৫৩তম।

রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড এখন দেশটির সর্বোচ্চ গোলদাতা জিরুদের রেকর্ডের চেয়ে মাত্র চার গোল পেছনে (জিরুদ ৫৭ গোল)। 

৬৯ মিনিটে আদ্রিয়েন রাবিও ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ম্যাচের শেষ দিকে (৮৪ মিনিটে) বদলি হিসেবে নামা ফ্লোরিয়ান থাউভিন করেন তৃতীয় গোল। 

এই জয়ে গ্রুপ ডি-তে শতভাগ সাফল্য ধরে রেখেছে ফ্রান্স। তাতে বিশ্বকাপের মূল পর্বের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো তারা।

২০২২ সালের বিশ্বকাপের রানার্সআপরা এখন ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ইউক্রেন ৫-৩ গোলে আইসল্যান্ডকে হারিয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। আইসল্যান্ড ও আজারবাইজানের সংগ্রহ যথাক্রমে ৩ ও ১ পয়েন্ট।

/এফআইআর/
বিষয়:
জার্মানিফ্রান্স ফুটবল দল
