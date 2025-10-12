X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হামজা মাঠ ও মাঠের বাইরে একজন নেতা: কাবরেরা

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৯আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৯
অনুশীলনে হামজা, শমিতরা।

ইংলিশ লিগে খেলা হামজা চৌধুরী আসার পর দেশের ফুটবলে নতুন করে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বলতে গেলে দেশের ফুটবলের পোস্টার বয় লেস্টার সিটির মিডফিল্ডার। বাংলাদেশের হয়ে খেলার সময় দলের প্রতি তার একাগ্রতা প্রশংসনীয়। তাই অঘোষিতভাবে হামজা চৌধুরীকে দলের অধিনায়ক বা নেতা বলছেন অনেকে। বাংলাদেশ দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরাও সেটা মানছেন অবলীলায়। 

হংকংয়ে দুই দিন হলো বাংলাদেশ অনুশীলন করছে। বাজে মাঠ কিংবা দূরত্বকে তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না স্প্যানিশ কোচ। রবিবার তিনি বলেছেন, ‘আমরা বেশিরভাগ সময় খেলোয়াড়দের বিশ্রামের জন্যই ব্যবহার করেছি। ঢাকা থেকে এখানে আসার ভ্রমণটা দীর্ঘ ছিল। বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছাতেও কিছুটা সময় লেগেছে, আমরা দেরিতে পৌঁছেছি। আমরা একটি ভালো হোটেলে আছি এবং গতকাল প্রথম অনুশীলন সেশনটি সম্পন্ন হয়েছে। যদিও হোটেল থেকে কিছুটা দূরে, তবু সেটা আমাদের এখানে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপায় ছিল। আজ দ্বিতীয় সেশন, সবই ভালো যাচ্ছে।’

হামজার লিডারশিপ নিয়ে কাবরেরা বলেছেন, ‘যেমনটা সবসময় বলেছি, হামজা ইতোমধ্যেই দলের একজন অধিনায়ক। মাঠে এবং মাঠের বাইরে সে একজন নেতা- একজন খেলোয়াড় যে শুরু থেকেই তার সতীর্থদের পথ দেখাচ্ছে। আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমাদের এমন কিছু অধিনায়ক আছে—জামাল, তপু, সোহেল, রহমত ও হামজা।’

ঢাকায় চেষ্টা করেও হংকংয়ের বিপক্ষে হার এড়াতে পারেনি বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন এগিয়ে যেতে চান কাবরেরা, ‘কিছু বিষয় আছে যেগুলো… সত্যি বলতে ম্যাচে খেলোয়াড়েরা নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছে। আমরা কিছু ভুল করেছি, সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। সামগ্রিকভাবে ডিফেন্সিভ ও অফেন্সিভ পরিকল্পনাগুলো ভালোই কাজে লেগেছে। অবশ্যই ছোট কিছু সংশোধন করতে হতে পারে। তবে আমরা প্রস্তুত হয়ে আবারও জয়ের জন্য লড়বো।’ 

ঢাকার ম্যাচে কানাডা প্রবাসী শমিত সোম বদলি হয়ে মাঠে নেমেছেন। তাকে পুরো ৯০ মিনিট না খেলানোয় সমালোচনা হয়েছে অনেক। অথচ শেষ দিকে বাংলাদেশকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন তিনিই! ১৪ অক্টোবর সেই শমিত পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন কোচ, ‘শমিত এখন অনেক ভালো অবস্থায় আছে। প্রথম ম্যাচে বিশেষ করে সে ম্যাচের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে পৌঁছেছিল। তবে সে ভালো অনুভব করছে। শেষের দিকে প্রায় ৪০–৪৫ মিনিট খেলেছে, ইনজুরি টাইমসহ। আশা করা যায়, দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য সে পুরোপুরি ফিট থাকবে।’

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
জামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ ফুটবলহামজা চৌধুরী
সম্পর্কিত
হংকংয়ে বাজে মাঠে অনুশীলন বাংলাদেশের, দূরত্ব একঘণ্টা
হংকংয়ে পৌঁছেছেন হামজারা
সঠিক সময়ে খেলোয়াড়েরা ক্লিক করতে না পারলেই সমস্যা হয়: আমিনুল
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media