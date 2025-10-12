জর্ডান ম্যাচে দৃষ্টি বাংলাদেশের মেয়েদের

আরব আমিরাতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে এখন আসল লড়াইয়ের অপেক্ষা। সোমবার (১৩ অক্টোবর) থেকে জর্ডানে শুরু হচ্ছে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব। প্রথম দিনই বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক জর্ডান। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় ম্যাচটিতে অর্পিতা বিশ্বাসদের বড় পরীক্ষায় নামতে হচ্ছে।
আগামী বছর এএফসি অ-১৭ টুর্নামেন্টের মূল পর্বে খেলতে হলে বাংলাদেশকে এইচ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। স্বাগতিক জর্ডান ও চাইনিজ তাইপেকে পেছনে ফেলে গ্রুপের শীর্ষে থাকতে হবে।
গ্রুপ সেরা হওয়া একটু কঠিন বলেই মনে করছেন বাংলাদেশের কোচ সাইফুল বারী টিটু। আজ আম্মানে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এই টুর্নামেন্টের তিনটি দলই কোয়ালিফাই করতে চায়। আমাদের জন্য একটু কষ্টকর হবে, কারণ দুটি দলই শক্তিশালী।’
বাংলাদেশ মূল পর্বে খেলার পথে প্রথম ম্যাচটি বেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোচের কথা অনুয়ায়ী, ‘প্রথম ম্যাচের ফলের ওপর নির্ভর করবে আমরা কোয়ালিফাই করবো কিনা। এজন্য আমরা সবাই জর্ডান ম্যাচ নিয়ে ফোকাস।’
ফিফা র্যাংকিংয়ে জর্ডান বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। মিয়ানমারে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগে ঋতুপর্ণারা জর্ডানের বিপক্ষে ড্র করেছিল। সেই ম্যাচ থেকে আত্ববিশ্বাস নিচ্ছেন কোচ টিটু, ‘আমাদের নারী দল এশিয়া কাপ ও অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টেও মূল পর্বে খেলবে। এখন অনূর্ধ্ব-১৭ দলের পালা। আমরা আশাবাদী।’
জর্ডান আসার আগে আরব আমিরাতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। সিরিয়া ও আরব আমিরাতের পাওয়া দুই জয় বাংলাদেশের আত্ববিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।
১৭ অক্টোবর চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে বাংলাদেশ বাছাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে।