মেসির দুই অ্যাসিস্টে আর্জেন্টিনার গোল উৎসব

লিওনেল মেসির জাদুকরী পারফরম্যান্সে গোল উৎসবে জিতেছে আর্জেন্টিনা। ইন্টার মায়ামির ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে পুয়ের্তো রিকোকে ৬-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি।
শুরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাচটি সোমবার শিকাগোতে হওয়ার কথা ছিল। আয়োজকদের ব্যাখ্যায় কম টিকিট বিক্রি বা শহরে অভিবাসন–সংক্রান্ত তৎপরতা বৃদ্ধির কারণে সেটি সরিয়ে আনা হয় মায়ামিতে।
নিজের মেজর লিগ সকার ক্লাব ইন্টার মায়ামির ঘরের মাঠে খেলতে নেমে মেসি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তার নিখুঁত লব পাস থেকে গনজালো মনতিয়েল করেন দলের দ্বিতীয় গোল। এরপর ৮৩ মিনিটে দারুণ এক ব্যাক-পাসে লাউতারো মার্টিনেসকে তার জোড়া গোল পূরণের সুযোগ করে দেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।
১৪ মিনিটে শুরুর গোলটি করেছিলেন ম্যাক অ্যালিস্টার। দলের হয়ে তিনিও জোড়া গোল করেছেন। আর একটি আত্মঘাতী গোল আসে পুয়ের্তো রিকোর ভুলে। ম্যাচটা ছিল পুরোপুরি একপেশে। মায়ামিতেই গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলাকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল তারা। ওই ম্যাচে অবশ্য মেসি বিশ্রামে ছিলেন।
বিশ্ব র্যাংকিংয়ে ১৫৫তম স্থানে থাকা পুয়ের্তো রিকো কলেজ ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দল নিয়েই কিছুটা লড়াই দেখিয়েছে। তাদের গোলরক্ষক সেবাস্টিয়ান কাটলার (ভিলানোভা ইউনিভার্সিটি) দ্বিতীয়ার্ধে দু’দুবার মেসির শট ঠেকিয়েছেন। আর লিয়ান্দ্রো আন্তোনেত্তির দূরপাল্লার এক শটে ম্যাচের শুরুতেই প্রায় চমকে দিয়েছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।