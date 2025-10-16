যুব বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে পেলো মরক্কো

বড়দের ফুটবলের মতো এবার ছোটদের ফুটবলেও চমক দেখালো মরক্কো। তাতে বোঝা যাচ্ছে দেশটির ফুটবল ভালো উন্নতির পথে। অনূর্ধ্ব–২০ ফুটবল বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৫–৪ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে আফ্রিকার এই দেশটি।
রবিবার শিরোপা নির্ধারণী মঞ্চে ফাইনালে মরক্কোর প্রতিপক্ষ হবে আর্জেন্টিনা। সেমিফাইনালে মাতেও সিলভেত্তির একমাত্র গোলে কলম্বিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় মেসির দেশ।
ম্যাচের ৩২তম মিনিটে ফ্রান্স গোলরক্ষক লিসান্দ্রু ওলমেতার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মরক্কো। তবে ৫৯তম মিনিটে মিডফিল্ডার লুকাস মিশেলের গোলে সমতায় ফেরে ফ্রান্স। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় শেষে ১–১ ব্যবধানেই শেষ হয় ম্যাচটি।
অতিরিক্ত সময়ের শেষদিকে টাইব্রেকারের প্রস্তুতি হিসেবে কোচ মোহাম্মদ ওয়াহবি বদলি হিসেবে মাঠে নামান এল মেসবাহিকে। মজার ব্যাপার হলো, মেসবাহির পানির বোতলে ছিল ফরাসি খেলোয়াড়দের ছবি ও তাদের সম্ভাব্য পেনাল্টি নেওয়ার দিক নির্দেশনা। শেষ পর্যন্ত এই কৌশলই কাজে দিয়েছে। মরক্কোর হয়ে কোনও ম্যাচ না খেলা এই তরুণ গোলরক্ষক ফ্রান্সের শেষ শট তথা দিজিলিয়ান এনগুয়েসানের পেনাল্টি থামিয়েছেন। আর তাতে মরক্কো পা রাখে স্বপ্নের ফাইনালে।
এর আগে মূল গোলরক্ষক ইয়ানিস বেনচাউচ নির্ধারিত সময়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। তার জায়গায় ৬৪তম মিনিটে নামেন ইব্রাহিম গোমিস। অতিরিক্ত সময় শেষে টাইব্রেকারের আগ মুহূর্তে গোমিসের পরিবর্তে দায়িত্ব নেন এল মেসবাহি।
এই টুর্নামেন্টে মরক্কো দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। গ্রুপ পর্বে তারা স্পেন ও ব্রাজিলকে হারিয়েছে। এরপর দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করে পৌঁছেছে সেমিফাইনাল।
২০০৫ সালে চতুর্থ স্থানই ছিল তাদের সেরা অর্জন। এবার সেই বাধা পেরিয়ে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম লিখেছে মরক্কোর যুবারা।