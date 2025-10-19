X
বাংলাদেশে ‘ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড’ একাডেমি নিয়ে যা বললেন তাবিথ আউয়াল 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫
ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাফুফে।

সৌদি আরবের রিয়াদে দেশে তৃণমূলে ফুটবল নিয়ে ব্যাপক উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ এএফসি থেকে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। তবে এখনও বাফুফের ফিফা-এএফসি স্বীকৃত কোনও একাডেমি নেই। যেখান থেকে মানসম্মত খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে। তবে এ নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন, বাফুফে সহ সভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী ও সভাপতি তাবিথ আউয়াল।  ২০২৭ সাল থেকে ‘ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড’ অনুযায়ী একাডেমি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 

সভাপতি তাবিথ আউয়ালের তত্ত্বাবধানে গত এক বছর তৃণমূল ও যুব উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি কাজ করছেন বাফুফের সহ-সভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। যশোরে নিজস্ব শামসুল হুদা একাডেমিতে হয়েছিল কয়েকশ খুদে ফুটবলারদের উৎসবও। এএফসির অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি নিয়ে বাফুফের এই সহ সভাপতি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন,  ‘আমরা তৃণমূলে ঝিমিয়ে পড়া ফুটবলকে জাগানোর চেষ্টা করছি। অনূর্ধ্ব ১৫ ফুটবল লিগ হয়েছে । আগামী বছর দেশব্যাপী স্কুল ফুটবল হবে। এরই মধ্যে চা বাগানসহ নানান জায়গায় ফুটবল উৎসব হয়েছে । এছাড়া সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২০০ ব্যক্তিগত একাডেমি থেকে ১৭ টি বেছে নিয়েছি, যাদের মাঠ আছে। কোচিং সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন আমরা সামনের দিকে আরও কাজ করবো।  ফিফা থেকে টেকনিক্যাল সেন্টার হবে। আশা করছি, ফুটবলে আরও গতি ফিরবে।’

তৃণমূলের ফুটবল জাগানোর চেষ্টা করছে বাফুফে। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল অবশ্য দেশে কবে থেকে ‘ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড’ অনুযায়ী একাডেমি হবে- এ  নিয়ে নিজের পরিকল্পনাও শুনিয়েছেন। বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রশ্নের উত্তরে বাফুফে সভাপতি বলেছেন, ‘২০২৭ সাল থেকে শুরু হবে (একাডেমি) । এর আগে ২০২৬ সাল থেকে পরিকল্পনা, ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং আইন/নীতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য ব্যবহার করা হবে। ২০২৭ সাল থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে শুরু হবে এবং চলার পথ তৈরি করা হবে।  ৮ বছরেরও কম বয়সীদের নিয়ে আমরা এখনও (অন্তত আমি সক্ষম নই) খুব বেশি কিছু করতে সক্ষম নই।’

ফিফা এএফসির অর্থায়নে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড একাডেমির জন্য  নিজেদের প্রচেষ্টা আগে প্রয়োজন বলে জানালেন তাবিথ, ‘প্রথমে আমাদের নিজস্ব প্রতিশ্রুতি, আন্তরিকতা এবং মানসিকতা প্রয়োজন। তারপর এএফসি, ফিফা এবং অন্যান্যরা আমাদের সাহায্য করতে পারে। ২৫অক্টোবর আমি আপনাদের সঙ্গে এই পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো।’

বিষয়:
বাফুফে
