সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন মরক্কো

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩০
অনূর্ধ্ব-২০ ফিফা বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন মরক্কো।

যুবাদের ফুটবলে ইতিহাস গড়েছে মরক্কো। চিলিতে আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে তারা। দেশটির ফুটবল ইতিহাসে এটি যে কোনও বয়সভিত্তিক আসরে প্রথম বিশ্বকাপ জয়।

আর্জেন্টিনার জন্য এটি ছিল টুর্নামেন্টের প্রথম হার। সপ্তম শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামলেও মরক্কোর সামনে হার মানতে হয় তাদের। পর্তুগালের শীর্ষ লিগের ক্লাব এফসি ফামালিকাওয়ে খেলা ইয়াসির জাবিরি প্রথমার্ধে দুটি গোল করে মরক্কোকে এগিয়ে নেন ২-০ ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার দেশটির জন্য সেই লিডই ছিল যথেষ্ট।

নকআউট পর্বে দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে মরক্কো। শেষ ম্যাচে পরাশক্তি আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দারুণ এক অভিযানের সমাপ্তি ঘটায় তারা। তাতে ২০০৯ সালের পর এই প্রথম কোনও আফ্রিকান দেশ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে। মরক্কোর সিনিয়র দল ইতোমধ্যেই উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে তারা সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের কাছে হেরে বিদায় নেয়।


দলটির অনূর্ধ্ব-২০ দলের দুই সেরা খেলোয়াড় বায়ার লেভারকুসেনের ক্লউদিও এচেভেরি ও রিয়াল মাদ্রিদের ফ্রাঙ্কো মাস্তানুয়ানোকে ছাড়াই আর্জেন্টিনা শিরোপা মঞ্চে পৌঁছেছিল। বর্তমানে আর্জেন্টিনার সিনিয়র দলই বিশ্বকাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এবং আগামী আসরেও অংশ নিচ্ছে তারা।

 

আন্তর্জাতিক ফুটবল
