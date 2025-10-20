X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কিউবার ‘অভিষেক’ ম্যাচে কিংসের ফর্টিস বধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৯আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৯
বসুন্ধরার উদযাপনের মুহূর্ত।

ইংল্যান্ড প্রবাসী কিউবা মিচেল ঘরোয়া তথা বাংলাদেশ ফুটবল লিগে  বসুন্ধরা কিংসের হয়ে আজ প্রথম খেলতে নামলেন। এই মিডফিল্ডারের  অভিষেক ম্যাচেই জয় পেয়েছে কিংস। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে তপুরা ২-১ গোলে ফর্টিসকে হারিয়েছে। আগের ম্যাচে পিডাব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে ড্র করে লিগ শুরু করেছিল তারা। 

এই জয়ে ফর্টিসকে হারানোর উচ্ছ্বাস নিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ শুরু করতে যাচ্ছে কিং। কাল সকালে ঢাকা ছাড়তে যাচ্ছে দলটি। আগামী ২৫ অক্টোবর আল-সাইবের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্ব শুরু করবে। ‘বি’ গ্রুপে  ২৮ অক্টোবর আল-আনসার ও ৩১ অক্টোবর আল-কুয়েতের মুখোমুখি হবে তারা। 

সোমবার কিংস অ্যারেনায় প্রথম মিনিটের আক্রমণ থেকেই গোল তুলে নেয় কিংস। রাফায়েল আগুস্তোর লম্বা ক্রসে বক্সে ফাঁকায় থাকা ব্রাজিলিয়ান দোরিয়েলতন গোমেজ নিখুঁত হেডে লক্ষ্যভেদ করেন। ফর্টিসের নেপালি গোলকিপার সুজান পেরেইরা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। 

২০ মিনিটে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের দূরপাল্লার শট যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। এর ৯ মিনিট পর অস্বস্তি বোধ করা রাকিব হোসেনকে তুলে মজিবুর রহমান জনিকে নামান কিংস কোচ। 

কিংস দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করতে ফর্টিসের রক্ষণে চাপ দিতে থাকে। ৫২ মিনিটে রাফায়েলের পাস ধরে বাম প্রান্ত দিয়ে একজনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে ক্রস বাড়ান ফাহিম। গোলমুখ থেকে দোরিয়েলতনের শট আটকান সুজান।  

৬০ মিনিটে ফাহিমের শট অবশ্য আটকাতে পারেননি সুজান। জনির পাসের দোরিয়েলতন টোকা দিলে চলে যায় পেছনে থাকা ফাহিমের কাছে। ফাঁকায় থাকা ফাহিম ডান পায়ের শটে খুঁজে নেন জাল। 

ইমানুয়েল সানডে ও কিউবা মিচেলকে ৭১ মিনিটে নামান কিংস কোচ মারিও গোমেজ। এ ম্যাচ দিয়েই অভিষেক হয়েছে ইংল্যান্ড প্রবাসী মিচেলের। অবশ্য কিংসের জার্সিতে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আগেই অভিষেক হয়েছে তার। 

ঘরের মাঠে লিগ অভিষেকে মিচেল গোল পেতে পারতেন শুরুতেই। ৭৯ মিনিটে দোরিয়েলতনের বাড়ানো বলে বক্সের একটু সামনে থেকে সরাসরি শট নেন তিনি। দারুণ ক্ষীপ্রতায় কর্নারের বিনিময়ে বল ক্লিয়ার করেন সুজান। 

৮৭ মিনিটে গোলকিপারকে একা পেয়ে গিয়েছিলেন দোরিয়েলতন। তবে এই ব্রাজিলিয়ান চিপ শট নেওয়ার আগেই ছুটে এসে স্লাইড করে পথ আগলে দেন সুজান। 

দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে ফর্টিস অনিকাচি ওকাফোরের গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারেনি।
এই মাঠেই কিংসের বিপক্ষে চার ম্যাচ অপরাজিত ছিল ফর্টিস। আজ জয়ের ধারায় ফিরেছে দলটি। 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
ঘরোয়া ফুটবলবসুন্ধরা কিংস
সম্পর্কিত
১১ বছর পর আবাহনীকে হারালো ব্রাদার্স, মোহামেডানের হোঁচট
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
শুরুতেই মোহামেডানের হার, কিংসকে আটকে পিডাব্লিউডির চমক
সর্বশেষ খবর
ইসির ৩৩৪ কর্মচারীর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নির্দেশ
ইসির ৩৩৪ কর্মচারীর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নির্দেশ
আদালত অবমাননায় আইনজীবীকে সাজা
আদালত অবমাননায় আইনজীবীকে সাজা
ইসলামের নীরব বিপ্লব ঘটবে, সংসদ হবে কোরআনের: সমাবেশে জামায়াত নেতা
ইসলামের নীরব বিপ্লব ঘটবে, সংসদ হবে কোরআনের: সমাবেশে জামায়াত নেতা
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস
উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media