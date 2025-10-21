X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৭ বিদেশি নিয়ে কুয়েতে যাচ্ছে কিংস

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪২আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪২
বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়রা।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে আগামী শনিবার। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি বসুন্ধরা কিংস। ৭ বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে আজ মঙ্গলবার কুয়েতের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়তে যাচ্ছে ঘরোয়া লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। এর মধ্যে রয়েছে ফর্টিস এফসির তিন বিদেশি ফুটবলার। 

চ্যালেঞ্জ লিগে বসুন্ধরা কিংস পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। স্বাগতিক কুয়েতের ক্লাব আল কুয়েত ছাড়া বাকি দুই দল হল—ওমানের ক্লাব আল সিব ও লেবাননের ক্লাব আল আনসার এফসি। 

২৫ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংসের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ আল সিব। বাংলাদেশ সময় ৭টায়, জাবের আল মুবারাক আল হামাদ স্টেডিয়ামে গড়াবে খেলাটি।
২৮ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংস নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে আল আনসারের বিপক্ষে। আর ৩১ অক্টোবর শেষ ম্যাচটিতে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক আল কুয়েত।  

পাঁচ গ্রুপ থেকে আটটি দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। এর আগে প্রিলিমিনারি স্টেজে সিরিয়ান ক্লাব আল কারামাহ এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে জায়গা করে নেয় বসুন্ধরা কিংস। 

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বসুন্ধরা কিংস
সম্পর্কিত
কিউবার ‘অভিষেক’ ম্যাচে কিংসের ফর্টিস বধ
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ওমান, লেবানন ও কুয়েতের গ্রুপে কিংস
সর্বশেষ খবর
‘তাকে একা হয়ে যেতে দেবেন না’
‘তাকে একা হয়ে যেতে দেবেন না’
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বিরল খনিজের সরবরাহে চীনা দাপট ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়া-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি
বিরল খনিজের সরবরাহে চীনা দাপট ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়া-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি
সর্বাধিক পঠিত
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media