৭ বিদেশি নিয়ে কুয়েতে যাচ্ছে কিংস

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে আগামী শনিবার। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি বসুন্ধরা কিংস। ৭ বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে আজ মঙ্গলবার কুয়েতের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়তে যাচ্ছে ঘরোয়া লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। এর মধ্যে রয়েছে ফর্টিস এফসির তিন বিদেশি ফুটবলার।
চ্যালেঞ্জ লিগে বসুন্ধরা কিংস পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। স্বাগতিক কুয়েতের ক্লাব আল কুয়েত ছাড়া বাকি দুই দল হল—ওমানের ক্লাব আল সিব ও লেবাননের ক্লাব আল আনসার এফসি।
২৫ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংসের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ আল সিব। বাংলাদেশ সময় ৭টায়, জাবের আল মুবারাক আল হামাদ স্টেডিয়ামে গড়াবে খেলাটি।
২৮ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংস নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে আল আনসারের বিপক্ষে। আর ৩১ অক্টোবর শেষ ম্যাচটিতে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক আল কুয়েত।
পাঁচ গ্রুপ থেকে আটটি দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। এর আগে প্রিলিমিনারি স্টেজে সিরিয়ান ক্লাব আল কারামাহ এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে জায়গা করে নেয় বসুন্ধরা কিংস।