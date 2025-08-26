এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে বাংলাদেশ দল

২৪ সদস্যের বাংলাদেশ জাতীয় হকি দল আজ মঙ্গলবার সকালেই কলকাতা হয়ে ভারতের বিহারের রাজগিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। আগামী ২৯ আগস্ট শুরু হতে যাওয়া পুরুষ হকি এশিয়া কাপে অংশ নেবে তারা।
এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে তৃতীয় হয়ে মূল আসরে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও শেষ মুহূর্তে সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় তাদের পরিবর্তে অংশ নিচ্ছে লাল-সবুজের দল। তার পরেও প্রস্তুতি নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। জুলাই মাসে ১২ দিনের ফিটনেস ক্যাম্পের পর মূল প্রস্তুতির জন্য মাত্র ১৪ দিন সময় পেয়েছে খেলোয়াড়রা। তাছাড়া গত এপ্রিলের পর থেকে কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অংশ না নেওয়ায় ম্যাচ ফিটনেসের ঘাটতিও রয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হওয়ার আগে প্রধান কোচ মশিউর রহমান বিপ্লব গণমাধ্যমকে বলেছেন, ‘শেষ ১৪ দিনে ছেলেরা সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি বিশ্বাস করি, তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে ভালো কিছু উপহার দিতে পারবে।’
বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ‘বি’ গ্রুপে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে। ৮দলের এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ দিয়ে লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাল-সবুজের দল।
কলকাতায় নেমে সড়কপথে রাজগিরে পৌঁছানোর কথা মঙ্গলবার রাতেই। সেখানে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে উদ্বোধনী দিনের ম্যাচের আগে আরও দুটি অনুশীলন সেশন পাওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশের।
এছাড়া আগামী বুধবার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দুই কোয়ার্টারের একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবে তারা কাজাখস্তানের বিপক্ষে।