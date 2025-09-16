X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৫
সংবাদ সম্মেলনের ছবি।

ভারতে বছর শেষে অনূর্ধ্ব-২১ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ডাচ কোচ সিগফ্রিড আইকম্যানের অধীনে আবাসিক প্রস্তুতি চলছে। প্রস্তুতির ফাঁকে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলকে লড়াকু মেজাজে দেখতে চাওয়ার কথা জানালেন ৬৬ বছর বয়সী কোচ স্বয়ং। 

প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ যুব দল মালয়েশিয়ায় কন্ডিশনিং ক্যাম্প করবে ৭ দিনের। ২৩ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া যাবে ২৬ খেলোয়াড়। সেখানে অনুশীলনের পাশাপাশি চারটি ম্যাচও খেলবে।

বাংলাদেশের ডাচ কোচ এর আগে ওমান, পাকিস্তান ও জাপানের জাতীয় দলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। এবার তিনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল নিয়ে বিশ্বকাপে আশাবাদী। মঙ্গলবার হকি ফেডারেশনে সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বকাপ নিয়ে ডাচ কোচ বলেছেন, ‘বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। আমরা ইতিমধ্যে খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা ও টেকনিক্যাল দিক উন্নত করতে কাজ শুরু করেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি ম্যাচে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে খেলবো। বর্তমানে আক্রমণ ও রক্ষণ দুই বিভাগেই ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছি।’

৬৬ বছর বয়সী কোচ এরপরই যোগ করেন, ‘আমরা এখন কঠোর পরিশ্রম করছি রক্ষণভাগ নিয়ে। কীভাবে বল রক্ষা করতে হয়, পাঁচটি মূল রক্ষণ কৌশল নিয়ে কাজ করছি— টাইমিং, ফুটওয়ার্ক, প্রেসিং, ভিন্ন গতিতে খেলা এবং আলাদা আলাদা দিক দিয়ে ওপরে ওঠা।’ 

হকির সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল(অব.) রিয়াজুল হাসান জানান, ‘মালয়েশিয়া অনূর্ধ্ব-২১ দলের সঙ্গে কমপক্ষে চারটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সংখ্যাটা ৫-৬ ম্যাচ করার চেষ্টা করবো। এছাড়া ইউরোপে তথা সুইজারল্যান্ডে গিয়ে প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং ম্যাচ খেলার বিষয়টি অনেকটাই চূড়ান্ত। কথা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলারও। কোচ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।’

 

