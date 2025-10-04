পাকিস্তান আসছে ঢাকায়, বাংলাদেশের ব্যয় অর্ধ কোটি টাকা!

ভারতের রাজগিরের বিহারে এশিয়া কাপ হকিতে ষষ্ঠ হয়েও সরাসরি বিশ্বকাপ বাছাই খেলতে পারছে না বাংলাদেশ। প্লে অফ খেলতে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। তিন ম্যাচের সিরিজ হবে ঢাকায়। ১২, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। আর এজন্য বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যয় হবে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা!
সাধারণত কোনও টুর্নামেন্টের আয়োজকরাই সব ব্যয় বহন করে থাকে। সেখানে বাংলাদেশকে এশিয়ান হকি ফেডারেশনের (এএইচএফ) কর্মকর্তা ও ম্যাচ সংশ্লিষ্টদের পুরো ব্যয়ই বহন করতে হচ্ছে! শুধু পাকিস্তান নিজেদের খরচে আসবে ও থাকবে।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসান বাংলা ট্রিবিউন কে বলেছেন, ‘পাকিস্তান দলের সফর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্রথম ম্যাচ ১২ নভেম্বর হবে। অন্য দুটি ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। তিন ম্যাচ আয়োজনে অর্ধ কোটির বেশি ব্যয় হতে পারে। আমাদের এশিয়ান হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সব ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। আম্পায়ারদের আসা যাওয়া থাকা ও ডিএসহ।’
টুর্নামেন্টটি এএইচএফের। তাহলে আম্পায়ারসহ কর্মকর্তাদের পেছনে বাংলাদেশকে কেন ব্যায় করতে হচ্ছে? যেখানে বৈশ্বিক আসরের স্পন্সরও আছে। এমন প্রশ্নের উত্তরে রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘আসলে এমনটা আগে থেকে হয়ে আসছে। প্লে অফের আয়োজক তো ওরা। এখন কী আর করার। আমরাই ম্যাচ আয়োজনের জন্য সব খরচ দিচ্ছি। এএইচএফের স্পন্সর থাকলেও ঢাকায় তা আনা এই সময়ে নানান কারণে কঠিন। তাই আমরা ব্যয় করছি সব।’
তিন ম্যাচকে সামনে রেখে ৫ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন শুরু হতে যাচ্ছে।