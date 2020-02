আবারও হ্যাকিংয়ের শিকার বার্সার টুইটার পেজ

হঠাৎ হ্যাকারদের কবলে পড়েছে বেশ কিছু ক্রীড়া বিষয়ক টুইটার অ্যাকাউন্ট। অলিম্পিক, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মিডিয়া অ্যাকাউন্টসহ স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার বেশ কিছু অ্যাকাউন্ট আকস্মিক হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে।

‘দ্য আওয়ারমাইন’ নামের একটি হ্যাকিং গ্রুপ সেখানে নিজেদের নামে বার্তাও দিয়েছে ঘটনার সত্যতা প্রমাণে। অবশ্য গ্রুপটি এখানেই থেমে থাকেনি। একটি ভুল ম্যাসেজও টুইট করেছিল বার্সার অফিসিয়াল টুইটার পেজ থেকে। সেখানে তারা ভুল বার্তায় ভরা টুইটে লিখেছিল, নেইমারের আবার বার্সায় ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে! পরে অবশ্য অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করে এই টুইট মুছে ফেলে বার্সেলোনা।

গেতাফেকে হারিয়ে বার্সা পয়েন্টে রিয়াল মাদ্রিদকে ছুঁয়ে ফেলার পরই হ্যাকিংয়ের ঘটনাটি ঘটে। বার্সার বিভিন্ন ভাষায় থাকা সবগুলো পেজ ও অলিম্পিকের বেশ কিছু পেজ এই হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিল। বার্সার প্রতিটি অ্যাকাউন্টেই গ্রুপটি এই পোস্টটি দিয়েছিল, ‘হাই, আমরা আওয়ারমাইন। এটা দ্বিতীয়বারের মতো ঘটলো, মনে হচ্ছে সিকিউরিটি লেভেল ভালো, তবে এখনও সেরা নয়।’

এই গ্রুপটি এর আগেও বার্সেলোনার টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করেছিল। ২০১৭ সালে ভুল বার্তায় ভরা একটি টুইটও করেছিল। সেটি ছিল- পিএসজি থেকে বার্সায় ফিরছেন ডি মারিয়া! এছাড়া রিয়াল মাদ্রিদ, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামের পেজেও তারা একই কাণ্ড করেছিল। এই ঘটনায় টুইটারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি আসলেও ঘটনার বিস্তারিত কিছুই জানানো হয়নি।

OurMine have hacked the official Barcelona and Olympic Twitter accounts and posted these tweets