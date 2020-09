বার্সা ছাড়ার ‘ভুয়া খবর’ নিয়ে সুয়ারেজের রসিকতা

লুইস সুয়ারেজ বার্সেলোনা ছাড়ছেন, এমনকি তার ভবিষ্যৎ ঠিকানাও ছেপে দিয়েছে ইউরোপিয়ান অনেক সংবাদমাধ্যম। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের জন্য নাকি জুভেন্টাসের ‘৯ নম্বর’ জার্সি প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতালিয়ান ক্লাবটি ছাড়া আরও দুই-একটি দলের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে। কিন্তু বার্সেলোনা তারকার কাছে খবরগুলো ‘ভুয়া’! ন্যু ক্যাম্প ছাড়ার চলমান আলোচনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রসিকতাই করেছেন সুয়ারেজ।

কাতালানদের নতুন কোচ রোনাল্ড কোম্যান দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ক্লাব ছাড়ার পথ দেখিয়েছেন সুয়ারেজকে। স্প্যানিশ মিডিয়ার খবর, ডাচ কোচ উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারকে বলে দিয়েছেন আগামী মৌসুমে পরিকল্পনায় তিনি নেই। এরপর থেকেই সুয়রেজের ভবিষ্যৎ ঠিকানা নিয়ে নানা গুঞ্জন। সেখানে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে জুভেন্টাসের নাম। এছাড়া সাবেক ক্লাব আয়াক্সে ফেরার পাশাপাশি ইন্টার মিলানে যোগ দেওয়ার গুঞ্জনও আছে।

তবে উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার তার দলবদলের চলমান আলোচনা নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতেছেন ইনস্টাগ্রামে। বার্সা ছাড়া নিয়ে যা বলা হচ্ছে, সেটি তার কাছে ‘ভুয়া খবর’। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্সার অনুশীলনের সময়কার হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি দিয়ে সুয়ারেজ পোস্টে ব্যবহার করেছেন ইমোজি। দাঁত বের করে হাসা ইমোজি দিয়ে লিখেছেন, ‘যখন ভুয়া খবর আসে...।’

এবারের গ্রীষ্মের দলবদলে ন্যু ক্যাম্প ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন লিওনেল মেসি। অনেক নাটকের পর আর্জেন্টাইন অধিনায়ক আরেকটি মৌসুম বার্সেলোনায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি থাকায় সুয়ারেজেও ন্যু ক্যাম্পে থেকে যাওয়া সম্ভবনা তৈরি হয়েছে।

বার্সেলোনার তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা এই উরুগুইয়ান কেবল পিছিয়ে আছেন মেসি ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা চেজার থেকে। ২০১৪ সালে লিভারপুল থেকে ন্যু ক্যাম্পে যোগ দিয়ে সুয়ারেজ জিতেছেন চারটি লা লিগা, চারটি কোপা দেল রে ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ।

