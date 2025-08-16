আশা নিয়ে শুরু জাতীয় নারী হ্যান্ডবল

পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ৩৬তম জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। এখান থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে এস এ গেমসের জন্য পদক আনতে চাচ্ছে ফেডারেশন।
শনিবার প্রথম দিনে হয়েছে প্রথম পর্বের ম্যাচ। এতে শুরুতেই জয় পেয়েছে শেরপুর, মাদারীপুর, বিজিবি ও ফরিদপুর।
দিনের প্রথম ম্যাচে কক্সবাজারের বিপক্ষে ওয়াকওভার পেয়েছে ফরিদপুর। পরের ম্যাচে শেরপুর ৩-২ গোলে বরগুনাকে হারিয়েছে। অন্য ম্যাচে মাদারীপুর ২৩-৮ গোলে দিনাজপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে মাদারীপুর ১০-৪ গোলে এগিয়ে ছিল। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১১-৭ গোলে কুষ্টিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে ৫-৩ গোলে এগিয়ে ছিল বিজিবি। এরপর ফরিদপুর ২৩-৬ গোলে হারিয়েছে বরগুনাকে।
এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে সার্ভিসেস সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা মিলিয়ে ১৯টি দল। জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। শনিবার প্রতিযোগিতা শুরু হলেও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৭ আগস্ট। যার উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক মো. আলী হোসেন ফকির এবং পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের মার্কেটিং ম্যানেজার মো. শাহরিয়ার আলম।