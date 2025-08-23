X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
কানাডায় ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে হারলো বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩২আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩২
বাংলাদেশ আর্চার দল

কানাডার উইনপেগে বিশ্ব জুনিয়র আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ রিকার্ভ পুরুষ দল। তারা দলগত ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে লড়ছে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকের লড়াইয়ে উঠতে পারেনি। তবে দলগত ইভেন্টে তাদের সামনে ছিল ব্রোঞ্জ জেতার হাতছানি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে তারা পদকবঞ্চিত।

সাগর, আলিফ ও রাকিবকে নিয়ে পোল্যান্ড, মেক্সিকোকে হারিয়ে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে ওঠে। শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া তাদেরকে ৫-১ সেট পয়েন্টে হারায়। ব্রোঞ্জের লড়াইয়েও একই ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারেন সাগররা। দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকাকে হারিয়ে স্বর্ণ জেতে। 

ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিভাগে বাংলাদেশের আর্চাররা অনূর্ধ্ব-২১ শ্রেণিতে অংশ নিয়েছেন।

