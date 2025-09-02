X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি আফগানিস্তান।

 

 

 

 


ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা,  টি-স্পোর্টস

টিভিতে আজকের খেলা
