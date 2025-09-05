X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
এশিয়ান ফুটসালে রাহবার অধিনায়ক, ১২ দিন আগে যাচ্ছে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪২আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৩
সংবাদ সন্মেলনে ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান ইমরানুর রহমান

কানাডা প্রবাসী রাহবার খান এর আগে জাতীয় ফুটবল দলে খেলেছেন। এবার তিনি দেশের অধিনায়ক হয়ে খেলতে যাচ্ছেন এশিয়ান ফুটসালের বাছাইয়ে। টুর্নামেন্ট শুরুর ১২ দিন আগেই রবিবার মালয়েশিয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ দল।

এশিয়া কাপ ফুটসাল বাছাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুরুষ ফুটসাল দলের অভিষেক হতে যাচ্ছে, তাই আরও ভালো প্রশিক্ষণের জন্য মালয়েশিয়ায় আগেভাগে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান ইমরানুর রহমান আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘ঢাকায় ফুটসাল অবকাঠামো ও অনুশীলন সুবিধা সেই অর্থে কম। তাই মালয়েশিয়ার কুয়ালামাপুরে ৮-১৭ সেপ্টেম্বর আমাদের ক্যাম্প হবে। ঐ সময়ে আমরা মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন ক্লাব ও দলের সঙ্গে ৩-৪টি ম্যাচ খেলব। মালয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশন মাঠ ও ম্যাচ খেলার জন্য সহায়তা করছে।’

এশিয়ান ফুটসাল বাছাইয়ে বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে স্বাগতিক মালয়েশিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২০ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ান্টানে ইরানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ। ২২ ও ২৪ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের ইরানি কোচ খোদারাহমি বলেছেন, ‘খেলোয়াড়দের ওপর আমার শতভাগ বিশ্বাস রয়েছে। ফুটসালে বাংলাদেশ মাত্র যাত্রা শুরু করল। ইরান এশিয়া চ্যাম্পিয়ন। আরব আমিরাত চীনে প্রস্তুতি নিচ্ছে মালয়েশিয়াও ভালো দল। আমি চাই টুর্নামেন্টের পরও খেলোয়াড়দের প্রতি সমর্থন। কারণ এই খেলোয়াড়েরা প্রথম ফুটসাল খেলছে।’

ফুটসালে বাংলাদেশের সনদপ্রাপ্ত কোচ নেই। তাই হেড কোচের মতো সহকারী ও গোলকিপিং কোচও বিদেশ থেকে আনছে বাফুফে। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক করা হয়েছে রাহবার খানকে। কানাডা প্রবাসী এই ফুটবলার ১২ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া আসার কথা রয়েছে।

১৭ জনের স্কোয়াডে পেশাদার ফুটবলার মাহমুদুল হাসান কিরণ। তিনি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে নিবন্ধিত খেলোয়াড়। রাহবার ও কিরণ ছাড়া দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী।

আজ বাফুফে ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সহ-অধিনায়ক ইনতিসার মোস্তফা বলেছেন, ‘আমরা প্রথমবার আন্তর্জাতিক ফুটসাল খেলতে যাচ্ছি। এই অভিজ্ঞতা আমাদের পরবর্তীতে পথ চলতে সাহায্য করবে। এই টুর্নামেন্টেও আমরা নিজেদের সেরাটা দেব।’

আন্তর্জাতিক ফুটবল
ইংল্যান্ডের প্রথম মুসলিম ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস গড়ার পথে স্পেন্স 
দুই ম্যাচ পরই বরখাস্ত টেন হাগ
ইসরায়েল ম্যাচের টিকিট বিক্রির আয় ফিলিস্তিনে দেবে নরওয়ে
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪
মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
 
 
