মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
আজ শুরু এশিয়া কাপ।

 

 

 

 

 

 

ক্রিকেট 
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-হংকং
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস-১

 

/এফআইআর/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
