মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-হংকং
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস-১
টিভিতে আজকের খেলা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
প্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
