শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে তৃতীয় জয় বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮
বাংলাদেশ ভলিবল দল

সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কাভা কাপে নিজেদের দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রেখেছে স্বাগতিক বাংলাদেশ। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৩-২ সেটে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় নিশ্চিত করেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। 

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটি ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। প্রথম সেট থেকেই দুদলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়। প্রথম সেট ২৫-২০ পয়েন্টের ব্যবধানে জিতে নেয় স্বাগতিক দল। এরপর দ্বিতীয় সেটেও ২৫-২১ পয়েন্টে জিতে ২-০ সেটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। 

কিন্তু এরপরই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। তৃতীয় সেটে তারা ছন্দ খুঁজে পায় এবং বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এই সেটে শ্রীলঙ্কা ২৫-১৫ পয়েন্টে জয়ী হয়। এরপর চতুর্থ সেটে  টানটান উত্তেজনার পর শ্রীলঙ্কা জিতে নেয় ২৫-২২ পয়েন্টে। ফলে ম্যাচ গড়ায় পঞ্চম ও শেষ সেটে। 

নির্ধারিত সেটে এসে লড়াই আরও জমে ওঠে। একপর্যায়ে দুদলের পয়েন্ট সমান ১১-১১ এ পৌঁছায়। এই সময় বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা নিজেদের স্নায়ু ধরে রাখে এবং দুর্দান্ত খেলা উপহার দিয়ে টানা চার পয়েন্ট তুলে নেয়। শেষ পর্যন্ত ১৫-১১ পয়েন্টে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো দল। 

এই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বাংলাদেশের নাঈম। 

এর আগে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে সরাসরি ৩-০ সেটে হারিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালের বিপক্ষেও জয় পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় স্বাগতিকদের। নেপালকে তারা হারায় ৩-২ সেটে। 

বিষয়:
শ্রীলঙ্কা
