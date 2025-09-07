X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৮আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৮
এটি আরিনা সাবালেঙ্কার ক্যারিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম

আগের দুই ফাইনালে ট্রফি জিততে পারেননি আরিনা সাবালেঙ্কা। হেরে যেতে হয়েছিল। তবে এবার হতাশ করেননি বেলারুশ কন্যা। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নিয়েছেন।২৭ বছর বয়সী এই টেনিস তারকা ইউএস ওপেন নারী এককের ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের আমান্দা আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে জিতেছেন ট্রফি। এটি তার ক্যারিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেও ট্রফি জিততে পারেননি। এছাড়া অপর গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট উইম্বলডনের সেমিফাইনালে আনিসিমোভার কাছেই হারতে হয়েছিল। তবে এবার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম বাছাই আনিসিমোভা সহজে ছাড় দেননি। লড়াই বেশ কঠিন করে তোলেন।

ফাইনাল জিতে সাবালেঙ্কা বলেছেন, ‘এটা অন্যরকম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এটা পেতে আমাকে অনেক কিছু অতিক্রম করতে হয়েছে। আগের দুটি ফাইনালে আমি আমার আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিলাম। তাই আমি চাইনি এবারও তা ঘটুক। কিছু মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবে শান্ত থাকতে পেরেছিলাম।’

/টিএ/আরআইজে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media