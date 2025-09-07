এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি

আগের দুই ফাইনালে ট্রফি জিততে পারেননি আরিনা সাবালেঙ্কা। হেরে যেতে হয়েছিল। তবে এবার হতাশ করেননি বেলারুশ কন্যা। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নিয়েছেন।২৭ বছর বয়সী এই টেনিস তারকা ইউএস ওপেন নারী এককের ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের আমান্দা আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে জিতেছেন ট্রফি। এটি তার ক্যারিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম।
এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেও ট্রফি জিততে পারেননি। এছাড়া অপর গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট উইম্বলডনের সেমিফাইনালে আনিসিমোভার কাছেই হারতে হয়েছিল। তবে এবার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম বাছাই আনিসিমোভা সহজে ছাড় দেননি। লড়াই বেশ কঠিন করে তোলেন।
ফাইনাল জিতে সাবালেঙ্কা বলেছেন, ‘এটা অন্যরকম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এটা পেতে আমাকে অনেক কিছু অতিক্রম করতে হয়েছে। আগের দুটি ফাইনালে আমি আমার আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিলাম। তাই আমি চাইনি এবারও তা ঘটুক। কিছু মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবে শান্ত থাকতে পেরেছিলাম।’