X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উইন্ডোজ ১০-এ আর ফ্রি সাপোর্ট দেবে না মাইক্রোসফট: ব্যবহারকারীদের করণীয় কী

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩১
উইন্ডোজ ১০-এ আর ফ্রি সাপোর্ট দেবে না মাইক্রোসফট: ব্যবহারকারীদের করণীয় কী

মাইক্রোসফট আর উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিনামূল্যে সহায়তা দেবে না। অর্থাৎ, বিশ্বের কোটি কোটি কম্পিউটার ও ল্যাপটপে ব্যবহৃত এই জনপ্রিয় সিস্টেমের জন্য আর বিনামূল্যে সফটওয়্যার আপডেট, নিরাপত্তা সংশোধন বা প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়া যাবে না।

১৪ অক্টোবর ২০২৫–এর পর থেকে উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীরা আর নিয়মিত নিরাপত্তা আপডেট বা বাগ ফিক্স পাবেন না। ফলে কম্পিউটারগুলো চালু থাকবে ঠিকই, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস, ম্যালওয়্যার ও হ্যাকারদের আক্রমণের ঝুঁকি বাড়বে।

মাইক্রোসফট বলছে, তাদের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ১১ এখনকার নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে অনেক বেশি উপযুক্ত ও আধুনিক।

কী ঝুঁকি রয়েছে

যারা উইন্ডোজ ১০ ব্যবহার অব্যাহত রাখবেন, তাদের কম্পিউটার সহজেই সাইবার অপরাধীদের টার্গেটে পরিণত হতে পারে। যুক্তরাজ্যের ভোক্তা সংগঠন হুইচ জানিয়েছে, কেবল ব্রিটেনেই প্রায় ৫০ লাখ ব্যবহারকারী এখনও উইন্ডোজ ১০–এ থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

সংগঠনটির টেক ম্যাগাজিনের সম্পাদক লিসা বারবার বলেন, অপরাধীরা দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করবে, সেগুলো ব্যবহার করে আপনার ডেটা চুরি করবে বা প্রতারণা চালাবে।

ঝুঁকি কমানোর উপায়

সবচেয়ে সহজ উপায় হলো উইন্ডোজ ১১–এ আপগ্রেড করা, যা বিনামূল্যে করা যায়। যদি আপনার কম্পিউটার চার বছরের কম পুরোনো হয়, তবে সেটি সম্ভবত উইন্ডোজ ১১ চালাতে পারবে।

উইন্ডোজ ১১ ইনস্টল করতে ন্যূনতম ৪ জিবি র‍্যাম, ৬৪ জিবি স্টোরেজ ও টিপিএম ২.০ চিপ থাকতে হবে—যা আধুনিক ডিভাইসগুলোতে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোসফটের একটি ফ্রি টুল রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনার কম্পিউটার উইন্ডোজ ১১ চালাতে সক্ষম কি না, তা যাচাই করা যায়।

যদি আপনার কম্পিউটার উইন্ডোজ ১১–এর উপযুক্ত না হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে—

১. এক্সটেন্ডেড সিকিউরিটি আপডেট প্রোগ্রামে যোগ দিন, যা ১৩ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত নিরাপত্তা সুরক্ষা দেবে।

যদি আপনি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে লগইন করে উইন্ডোজ ১০ ব্যবহার করেন, তবে এটি বিনামূল্যে পাবেন। না হলে প্রতি বছর ৩০ ডলার (কর ব্যতীত) বা ১,০০০ রিওয়ার্ড পয়েন্টে এটি সক্রিয় করা যাবে।

২. লিনাক্স ইনস্টল করুন — এটি একটি বিনামূল্যের নিরাপদ অপারেটিং সিস্টেম। জনপ্রিয় সংস্করণ উবুন্টু ব্যবহার করা সহজ, ওপেন সোর্স এবং নিয়মিত নিরাপত্তা আপডেট পায়। ইনস্টলেশনের আগে অবশ্যই সব ফাইল ব্যাকআপ নিতে হবে, কারণ সিস্টেম পরিবর্তনের সময় ডেটা মুছে যেতে পারে।

৩. গুগল ক্রোমওএস ফ্লেক্স (ChromeOS Flex) ইনস্টল করা — এটি হালকা, ওয়েবভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম, যা অনেক পুরোনো পিসিতেও চলতে পারে।

যদি আপনার পুরোনো কম্পিউটার নতুন সিস্টেম চালাতে না পারে, তবে উইন্ডোজ ১১–যুক্ত নতুন পিসি কেনা হতে পারে সবচেয়ে ভালো সমাধান।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

/ইএইচ/
বিষয়:
তথ্যপ্রযুক্তি
সম্পর্কিত
পুরোনো ফোন কিনতে চাচ্ছেন? জেনে নিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ
এআই বন্ধ করার সুইচ নেই, সচেতন ব্যবহারই নিরাপদ পথ
আইফোন ১৭ সিরিজের পিঠে স্ক্র্যাচের অভিযোগ!
সর্বশেষ খবর
শমিত-জায়ানদের একাদশে রেখে  হংকংয়ের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ
শমিত-জায়ানদের একাদশে রেখে  হংকংয়ের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ
রেলওয়ের ২৩ টাস্কফোর্স, ৭ দিনে জরিমানাসহ ভাড়া আদায় ১৭ লাখ
রেলওয়ের ২৩ টাস্কফোর্স, ৭ দিনে জরিমানাসহ ভাড়া আদায় ১৭ লাখ
বিয়েবাড়িতে গিয়ে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ মেয়েশিশুর মৃত্যু
বিয়েবাড়িতে গিয়ে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ মেয়েশিশুর মৃত্যু
২০ বছর পর ঢাকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান জেআইসি বৈঠক
২০ বছর পর ঢাকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান জেআইসি বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media