রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
২০২৬ থেকে অনিরাপদ সাইটে ঢুকতে অনুমতি লাগবে ক্রোমে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:২২আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:২২
২০২৬ থেকে অনিরাপদ সাইটে ঢুকতে অনুমতি লাগবে ক্রোমে

ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে গুগল। আগামী ২০২৬ সালের অক্টোবর থেকে প্রকাশিতব্য ক্রোম ব্রাউজারের ১৫৪তম সংস্করণে সব ওয়েবসাইট ডিফল্টভাবে নিরাপদ এইচটিটিপিএস সংযোগে লোড হবে।

কোনও ওয়েবসাইট যদি এখনও অনিরাপদ এইচটিটিপি প্রোটোকল ব্যবহার করে, তবে সেই সাইটে প্রবেশের আগে ব্যবহারকারীর অনুমতি নেবে ক্রোম।

গুগল প্রথম ২০২১ সালে ‘এইচটিটিপিএস  ফার্স মোড’ চালু করেছিল, যা ব্যবহারকারীরা ইচ্ছা করলে ম্যানুয়ালি সক্রিয় করতে পারতেন। এবার সেই ফিচারই ডিফল্টভাবে সক্রিয় হচ্ছে, যাতে মাঝপথে ডেটা চুরি, বিকৃতি বা সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি না থাকে।

গুগলের ক্রোম নিরাপত্তা দল জানিয়েছে, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে অনিরাপদ সাইটে প্রথমবার প্রবেশের সময় সতর্কবার্তা দেখানো হবে। তবে একই সাইট নিয়মিত ব্যবহার করলে বারবার সতর্কবার্তা দেওয়া হবে না।

ক্রোম ১৪৭ সংস্করণ, যা ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে আসবে, সেখানে এক শ কোটি ব্যবহারকারীর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এই নিরাপত্তা সুবিধা চালু করা হবে। এরপর অক্টোবরের ক্রোম ১৫৪ সংস্করণ থেকে এটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুগলের এই পদক্ষেপ ইন্টারনেটকে আরও নিরাপদ করবে এবং ডেটা চুরি বা ম্যালওয়্যার আক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমাবে।

গুগলের হিসাবে, বর্তমানে ইন্টারনেটে ৯৫–৯৯ শতাংশ ওয়েবসাইটই ইতিমধ্যে এইচটিটিপিএস প্রোটোকলে নিরাপদ, যেখানে ২০১৫ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩০–৪৫ শতাংশ।

সূত্র: ব্লিপিংকম্পিউটার ডটকম

/ইএইচ/
বিষয়:
গুগলতথ্যপ্রযুক্তি
অ্যাপলের রেকর্ড আইফোন বিক্রি, বিশ্লেষকদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেলো
কেন আটকে আছে টেলিটকের ফোরজি সম্প্রসারণ প্রকল্প
আবারও সক্রিয় হ্যাকিংটিম স্পাইওয়্যার, ক্যাসপারস্কি জিআরইএটি রিপোর্ট
মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো কিশোর চালক
ইয়াশ–তিটিনীকে নিয়ে সিনেমা!
ক্যারিবীয় সাগরে আরেক নৌযানে মার্কিন হামলা, নিহত ৩ 
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের আয়োজন
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
