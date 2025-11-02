২০২৬ থেকে অনিরাপদ সাইটে ঢুকতে অনুমতি লাগবে ক্রোমে

ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে গুগল। আগামী ২০২৬ সালের অক্টোবর থেকে প্রকাশিতব্য ক্রোম ব্রাউজারের ১৫৪তম সংস্করণে সব ওয়েবসাইট ডিফল্টভাবে নিরাপদ এইচটিটিপিএস সংযোগে লোড হবে।
কোনও ওয়েবসাইট যদি এখনও অনিরাপদ এইচটিটিপি প্রোটোকল ব্যবহার করে, তবে সেই সাইটে প্রবেশের আগে ব্যবহারকারীর অনুমতি নেবে ক্রোম।
গুগল প্রথম ২০২১ সালে ‘এইচটিটিপিএস ফার্স মোড’ চালু করেছিল, যা ব্যবহারকারীরা ইচ্ছা করলে ম্যানুয়ালি সক্রিয় করতে পারতেন। এবার সেই ফিচারই ডিফল্টভাবে সক্রিয় হচ্ছে, যাতে মাঝপথে ডেটা চুরি, বিকৃতি বা সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি না থাকে।
গুগলের ক্রোম নিরাপত্তা দল জানিয়েছে, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে অনিরাপদ সাইটে প্রথমবার প্রবেশের সময় সতর্কবার্তা দেখানো হবে। তবে একই সাইট নিয়মিত ব্যবহার করলে বারবার সতর্কবার্তা দেওয়া হবে না।
ক্রোম ১৪৭ সংস্করণ, যা ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে আসবে, সেখানে এক শ কোটি ব্যবহারকারীর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এই নিরাপত্তা সুবিধা চালু করা হবে। এরপর অক্টোবরের ক্রোম ১৫৪ সংস্করণ থেকে এটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুগলের এই পদক্ষেপ ইন্টারনেটকে আরও নিরাপদ করবে এবং ডেটা চুরি বা ম্যালওয়্যার আক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমাবে।
গুগলের হিসাবে, বর্তমানে ইন্টারনেটে ৯৫–৯৯ শতাংশ ওয়েবসাইটই ইতিমধ্যে এইচটিটিপিএস প্রোটোকলে নিরাপদ, যেখানে ২০১৫ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩০–৪৫ শতাংশ।
সূত্র: ব্লিপিংকম্পিউটার ডটকম