শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ, চট্টগ্রামেও ফিরবে টাইমড আউট বিতর্ক

ওয়ানডেতে কি বাংলাদেশ আগের মতোই শক্তিশালী? শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে স্পষ্ট হবে সেটা। বুধবার (১৩ মার্চ) দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ। চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি আলোচনা।
ওয়ানডেতে কি বাংলাদেশ আগের মতোই শক্তিশালী? শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে স্পষ্ট হবে সেটা। বুধবার (১৩ মার্চ) দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ। চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি আলোচনা।
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