মালয়েশিয়ায় স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করে ঈদের নামাজ, গ্রেফতার ৪৮ বাংলাদেশি

রাশিয়ার পুলিশের ঘুষ নেওয়ার একটি তদন্তে এক কর্মকর্তার বৃহৎ অট্টালিকায় সোনায় মোড়ানো টয়লেটসহ বিভিন্ন বিলাশী সামগ্রী পাওয়া গেছে। রুশ তদন্তকারীরা বলছেন, তারা দুর্নীতিবাজ পুলিশের একটি চক্রকে গুড়িয়ে দিয়েছেন। বুধবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

দ্য ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি (এসকে)-এর ওয়েবসাইটে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে একটি বৃহৎ অট্টালিকাসহ বেশ কয়েকটি স্থাপনায় অভিযান চালানো হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলীয় স্তাভরোপোল অঞ্চলের ট্রাফিক পুলিশের প্রধান কর্নেল আলেক্সেই সাফোনোভসহ ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ভুয়া অনুমতি প্রদান করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে।

এই অনুমতি নিয়ে চালকরা পুলিশের চেকপয়েন্ট পাড়ি দিতে পারেন অনুমোদনহীন শস্য ও নির্মাণ সামগ্রীর কার্গো নিয়ে। অভিযুক্তরা এখনও অভিযোগ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য জানায়নি।

রাশিয়ার নর্থ ককেশাস অঞ্চলের পুলিশবাহিনী এই দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। এসকে জানায়, তারা ৮০টি জায়গা অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে তারা মোটা অংকের নগদ টাকা ও বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই-এর আদলে রাশিয়ার এসকে জানায়, এই চক্রটি বেশ কয়েক বছর ধরে সক্রিয়। ঘুষ হিসেবে ১৯ মিলিয়ন রুবল হস্তগত করেছে।

সাফোনোভ দোষী সাব্যস্ত হলে ১৫ বছরের কারাভোগ করতে পারেন। তার পূর্বসুরী আলেক্সান্ডার আরজহানুখিনকেও গ্রেফতারও করা হয়েছে।

ক্রেমলিনপন্থী ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টির এমপি আলেক্সান্ডার খিন্সটেইন জানান, অঞ্চলটির ৩৫ জনের বেশি ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে।

