আদর-সালওয়াতে আপত্তি নেই সেন্সর বোর্ডের

মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর চলচ্চিত্র ‘নো ল্যান্ডস ম্যান’ প্রথম থেকেই নানাভাবে পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় ছিল, এতে ভারতের দুই গ্রেট—সংগীতজ্ঞ এ আর রাহমান ও অভিনেতা নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকির যুক্ত হওয়া।

অভিনয়ের পাশাপাশি এতে প্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছেন নওয়াজুদ্দিন। অন্যদিকে সুরের পাশাপাশি সহ-প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন অস্কারজয়ী এ আর রাহমান।

তাই এবার যখন ছবিটিকে ঘিরে উৎসবসংক্রান্ত সুখবর এলো, নির্মাতা ফারুকী টিমকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি এ আর রাহমান।

গতকাল (৬ সেপ্টেম্বর) জানা যায়, ছবিটি ২৬তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ‘কিম জি সুক অ্যাওয়ার্ড’র জন্য মনোনীত হয়েছে। এছাড়াও এর প্রথম লুক প্রকাশ করা হয়েছে। গতকালই বিষয়টি নিয়ে টুইট করেছেন এই মাদ্রাজ মোজার্ট। লিখেছেন, ‌‘‘কিম জি সুক অ্যাওয়ার্ড’র জন্য মনোনীত হওয়ায় ‘নো ল্যান্ডস ম্যান’র পুরো টিমকে অভিনন্দন। এর ফার্স্ট লুকও সেলিব্রেট করছি।’’

ছবিটির ফার্স্ট লুকে হাজির হয়েছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি। অন্যদিকে, ‘নো ল্যান্ডস ম্যান’ ছাড়াও বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ‘কিম জি সুক অ্যাওয়ার্ড’-এ পুরস্কারের জন্য লড়বে ফিলিপিন্সের বিখ্যাত পরিচালক ব্রিলান্তে মেন্ডোজা, জাপানি পরিচালক নাওমি ওগিগামি এবং ভারতের অপর্ণা সেনের ‘দ্য রেপিস্ট’সহ মোট সাতটি সিনেমা।

‘নো ল্যান্ডস ম্যান’ চলচ্চিত্রে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি ছাড়াও প্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছেন ফরিদুর রেজা সাগর, অঞ্জন চৌধুরী, নুসরাত ইমরোজ তিশা ও শ্রীহরি সাঠে। সহ-প্রযোজক হিসেবে এ আর রাহমান ছাড়াও আছে বঙ্গবিডি।

ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি। বাংলাদেশ থেকে আছেন তাহসান এবং অস্ট্রেলিয়ার অভিনেত্রী মেগান মিশেল।

নির্মাতা আগেই জানিয়েছেন ছবিটির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে। পৃথিবীতে চলমান অভিবাসন সংকটের গল্পকে উপজীব্য করে নির্মাণ করা হচ্ছে এটি। এতে দক্ষিণ এশিয়ার একজন কাজের সন্ধানে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান এক নারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা তুলে আনা হয়েছে।

