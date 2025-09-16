ভারতে ইলিশ রফতানির অনুমোদন পেলো ৩৭ প্রতিষ্ঠান

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ ভারতে রফতানির জন্য ৩৭টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদন দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আজ থেকে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রফতানির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী সই করা আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
এ ক্ষেত্রে সরকার কিছু শর্ত আরোপ করেছে। শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে-
১. রফতানি নীতি ২০২৪-২৭ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে
২. এ অনুমতির মেয়াদ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ৫ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে
৩. শুল্ক কর্তৃপক্ষ রফতানিযোগ্য পণ্যের যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে
৪. পরবর্তী আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অনুমোদিত পরিমাণ হতে প্রকৃত রফতানির পরিমাণ সংক্রান্ত সব তথ্য প্রমাণক
দাখিল করতে হবে
৫. অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি রফতানি করা যাবে না
৬. প্রতিটি পণ্যচালান রফতানিকালে শুল্ক কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে অনুমোদিত পরিমাণের অতিরিক্ত পণ্য রফতানি না করার বিষয়টি নিশ্চিত হবেন
৭. এ অনুমতি কোনোভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়, অনুমোদিত রফতানিকারক কোনোক্রমেই নিজে রফতানি না করে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করতে পারবেন না এবং
৮. সরকার প্রয়োজনে যেকোনও সময় এ রফতানি অনুমতি বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।