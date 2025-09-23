৫৮ হাজার টন রাইস ব্র্যান তেল রফতানির সিদ্ধান্ত

দেশীয় ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৫৮ হাজার টন রাইস ব্র্যান তেল রফতানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মজুমদার এগ্রোটেক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বগুড়া মাল্টি অয়েল মিলস লিমিটেড ১০ হাজার টন করে রাইস ব্র্যান তেল রফতানির অনুমতি পেয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ওইসব প্রতিষ্ঠানকে রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রফতানি-২ শাখা থেকে এই অনুমোদনপত্র জারি করা হয়েছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, গত ১৫ জানুয়ারি থেকে রাইস ব্র্যান অয়েল রফতানিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। দেশের বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ বাড়াতেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য অনুমতি ছাড়া এই তেল রফতানি বন্ধ করা হয়। অর্থাৎ রফতানি করতে হলে আগে সরকারের অনুমতি লাগবে। এরপর থেকে সরকার আর কোনও রফতানির অনুমতি দেয়নি। তারপর এই প্রথম ৫৮ হাজার মেট্রিক টন রাইস ব্র্যান অয়েল রফতানির অনুমতি দিলো সরকার।
রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, সবশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৭৫ হাজার মেট্রিক টন রাইস ব্র্যান অয়েল রফতানি করা হয়, যার বিপরীতে ৯৭৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে।
এদিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থিতিশীলতার জন্য এনবিআর রাইস ব্র্যান অয়েল রফতানিতে ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বসিয়েছে। অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রফতানিকারকদের রফতানি নীতি ২০২৪-২৭ এর বিধি অনুসরণ করতে নির্দেশনা দিয়েছে। একইসঙ্গে এই রফতানির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদও দিয়ে দিয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রফতানি শেষ করতে হবে। অনুমোদিত পরিমাণের বেশি কোনও প্রতিষ্ঠানই রফতানি করতে পারবে না বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।