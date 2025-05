সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেই ঘুরে দাঁড়াবে আর্থিক খাত: গভর্নর 

“বাংলাদেশের আর্থিক খাত ঘুরে দাঁড়াবে যদি আমরা সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারি”— এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর।

মঙ্গলবার (৬ মে) বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির একেএন আহমেদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘Ensuring Good Governance and Trust Re-building across The Financial Sector’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

গভর্নর বলেন, “প্রতিটি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাহলেই গ্রাহকের আস্থা ফিরে আসবে।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হলে এর স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে হবে। এজন্য সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে।”

ড. আহসান এইচ. মনসুর তার বক্তব্যে আর্থিক খাতের সংস্কারে দায়িত্বশীলতা, নৈতিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, “শুধু নিয়মকানুন করলেই হবে না, প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন ও নেতৃত্বে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।”

সেমিনারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ নির্বাহী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। গভর্নরের দৃঢ় বক্তব্য সেমিনারের আলোচনায় একটি আশাবাদী বার্তা হিসেবে প্রতিফলিত হয়।