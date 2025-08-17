X
চট্টগ্রাম বন্দরে একই দিনে আইসিডিগামী কনটেইনার সরানোর নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭
চট্টগ্রাম বন্দর (ফাইল ছবি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস হওয়া ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি)/অফডকগামী কনটেইনারগুলো একই দিনে নির্ধারিত ডিপোতে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কোনও চালানের সব কনটেইনার প্রথম দিনে সরানো সম্ভব না হলে— দ্বিতীয় দিনের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর সম্পন্ন করতে হবে।

এনবিআরের সার্কুলারে উল্লেখ আছে, চালানের সব কনটেইনার অফডকে স্থানান্তরিত হওয়ার পরই চার্জ প্রযোজ্য হবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতি বা ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকলে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কমিশনার “ডুয়াল ডেলিভারি” অনুমোদন দিতে পারবেন।

নির্দেশনা  এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক, রফতানি নীতি ও বন্ড) মো. আল আমিন জারি করেন এবং তা আইসিডি মালিকসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বন্দরের কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে এবং বাণিজ্য সহজীকরণের স্বার্থে আগে থেকেই চলমান সমস্যাগুলো যেমন- বিলম্ব, জটিলতা ও সীমিত ধারণক্ষমতা সমাধান করা হবে।

এর আগে, ২৫ জুলাই চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা আইসিডির ধারণক্ষমতার সংকট তুলে ধরেন। তারা জানিয়ে দেন, বন্দরে সরাসরি “ডুয়াল ডেলিভারি” অনুমোদনের সুযোগ থাকলে খালাস প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত সম্পন্ন হবে।

বর্তমানে চট্টগ্রামে ১৯টি বেসরকারি আইসিডি আমদানি, রফতানি ও খালি কনটেইনার হ্যান্ডল করছে। বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রুহুল আমিন সিকদার বলেন, “বন্দরে কনটেইনার খালাস হওয়ার পর চার দিন ফ্রি টাইম দেওয়া হয়, যা এক-দুই দিনের মধ্যে স্থানান্তর শেষ করা কঠিন করে তোলে। বন্দরে যদি জট না থাকে, তা সম্ভব হলেও জটিল পরিস্থিতিতে এটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।”

 

চট্টগ্রাম বন্দর
