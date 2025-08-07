X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি

যশোর প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১
যশোরের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে

জলাবদ্ধতা নিরসনে ছয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় যশোরের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সুজন সরকার স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আশির দশক থেকে যশোরের অভয়নগর, মণিরামপুর, কেশবপুর এবং খুলনার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ভবদহ এলাকার মানুষ স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিলেও চলমান বৃষ্টিপাতের কারণে দেড় শতাধিক গ্রাম পানিতে তলিয়েছে। বসতবাড়ি, আবাদি ফসল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপন্ন হচ্ছে। বিলম্বে হলেও বর্তমানে ভবদহ স্লুইসগেটে ২১ ভেন্টের ৮টি গেট চালু করার ফলে প্রবল বেগে পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে। সব গেট খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে দ্রুত জনপদের পানি নিষ্কাশিত হবে।

পাশাপাশি আমডাঙ্গা খালের জমি অধিগ্রহণ,  ৮১ কিলোমিটার নদী খনন প্রকল্পের কাজ শুরু, ঘের নীতিমালা বাস্তবায়ন ও টিআরএম বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে।

স্মারকলিপি প্রদানকালে ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা তসলিমুর রহমান, আহ্বায়ক রণজিৎ বাওয়ালী, সদস্যসচিব চৈতন্য কুমার পালসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
জলাবদ্ধতা
সম্পর্কিত
টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীতে জলাবদ্ধতা, ভেঙেছে কালভার্ট
অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা, রাজধানীবাসীর দায় কতটুকু?
টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীর নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড
মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড
আসকের বিবৃতি: অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে হতাশ করেছে
আসকের বিবৃতি: অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে হতাশ করেছে
ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর, একাধিক দেশের আমদানিতে প্রভাব ফেলবে
ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর, একাধিক দেশের আমদানিতে প্রভাব ফেলবে
আলোকচিত্রী শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনের মামলা হাইকোর্টে বাতিল
আলোকচিত্রী শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনের মামলা হাইকোর্টে বাতিল
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media