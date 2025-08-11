১২০টি স্থাপনা ভেঙে দখলমুক্ত করা হলো বনের জমি

গাজীপুর সদর উপজেলায় বন বিভাগের জমি দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা ও বসতবাড়ি উচ্ছেদে করেছে যৌথ বাহিনী। উচ্ছেদ অভিযানে বন বিভাগের প্রায় দুই একর বনভূমি দখলমুক্ত করা হয়। সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মামুনুর রশিদ উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অভিযানে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব, পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মীরা অংশ নেন।
ঢাকা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রাশিদ আরিফ জানান, গত ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে গাজীপুরের ভাওয়াল রেঞ্জের ভবানীপুর বিট এলাকায় বন বিভাগের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা ও বসতবাড়ি গড়ে ওঠে। দখলকারীরা বনাঞ্চলের বড় অংশ দখল করে নেয়। পরে সেগুলো চিহ্নিত করে দখলকারীদের নির্দিষ্ট সময় দিয়ে অবৈধ স্থাপনা ও বসতবাড়ি সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয় এবং উচ্ছেদের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়।
অভিযানে বহুতল ভবন, দোকানপাট, বসতঘর ও গুদামসহ মোট ১২০টি ছোট-বড় স্থাপনা ভেঙে বন বিভাগের জমি দখলমুক্ত করা হয়। এতে প্রায় ১.৯৫ একর সংরক্ষিত বনভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।
উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের গাজীপুরের জাতীয় উদ্যান রেঞ্জ কর্মকর্তা শাকেরা আক্তার শিমু। ভাওয়াল রেঞ্জ কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, ভবানীপুর বিট কর্মকর্তা নাসির উদ্দিনসহ ভাওয়াল রেঞ্জের বিভিন্ন বিট কর্মকর্তা ও বন প্রহরীরা।