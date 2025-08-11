X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১২০টি স্থাপনা ভেঙে দখলমুক্ত করা হলো বনের জমি

গাজীপুর প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮
সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়

গাজীপুর সদর উপজেলায় বন বিভাগের জমি দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা ও বসতবাড়ি উচ্ছেদে করেছে যৌথ বাহিনী। উচ্ছেদ অভিযানে বন বিভাগের প্রায় দুই একর বনভূমি দখলমুক্ত করা হয়। সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মামুনুর রশিদ উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অভিযানে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‌্যাব, পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মীরা অংশ নেন।

ঢাকা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রাশিদ আরিফ জানান, গত ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে গাজীপুরের ভাওয়াল রেঞ্জের ভবানীপুর বিট এলাকায় বন বিভাগের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা ও বসতবাড়ি গড়ে ওঠে। দখলকারীরা বনাঞ্চলের বড় অংশ দখল করে নেয়। পরে সেগুলো চিহ্নিত করে দখলকারীদের নির্দিষ্ট সময় দিয়ে অবৈধ স্থাপনা ও বসতবাড়ি সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয় এবং উচ্ছেদের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযানে বহুতল ভবন, দোকানপাট, বসতঘর ও গুদামসহ মোট ১২০টি ছোট-বড় স্থাপনা ভেঙে বন বিভাগের জমি দখলমুক্ত করা হয়। এতে প্রায় ১.৯৫ একর সংরক্ষিত বনভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের গাজীপুরের জাতীয় উদ্যান রেঞ্জ কর্মকর্তা শাকেরা আক্তার শিমু। ভাওয়াল রেঞ্জ কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, ভবানীপুর বিট কর্মকর্তা নাসির উদ্দিনসহ ভাওয়াল রেঞ্জের বিভিন্ন বিট কর্মকর্তা ও বন প্রহরীরা।

/এমএএ/
বিষয়:
উচ্ছেদ অভিযান
সম্পর্কিত
গাজীপুরে যৌথ অভিযানে ১.৯৫ একর বনভূমি পুনরুদ্ধার
খিলক্ষেতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে রেলের জমি উদ্ধার
সীতাকুণ্ডে বনভূমিতে অবৈধ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড উচ্ছেদ
সর্বশেষ খবর
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
আবারও উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প: জামিনে বেরিয়ে এসেই সংঘর্ষ
আবারও উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প: জামিনে বেরিয়ে এসেই সংঘর্ষ
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক নিয়ে ইউক্রেনীয়দের সংশয়
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক নিয়ে ইউক্রেনীয়দের সংশয়
টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু
টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media