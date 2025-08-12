সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার সর্বশেষ আসামি আরমান গ্রেফতার

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলার জড়িত থাকার অভিযোগে সর্বশেষ আসামি আরমানকে গ্রেফতার করেছে করেছে পুলিশ। সোমবার (১১ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) উপ-কমিশনার (ডিসি, ক্রাইম-উত্তর) রবিউল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে নিহত সাংবাদিকের বড় ভাই সেলিম অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে বাসন থানায় মামলা দায়ের করেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বশেষ আসামিসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করে।
উপ-কমিশনার (ক্রাইম, উত্তর) রবিউল ইসলাম জানান, সিসিটিভি ফুটেজে নীল শার্ট পরিহিত অবস্থায় দেখা যাওয়া ওই আসামির নাম আরমান। সে সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামি। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। রাজধানীর কোনও এলাকায় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ মুহূর্তে জানানো সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। পরে বিস্তারিত সব তথ্য জানানো হবে।
উপ-কমিশনার আরও বলেন, ‘মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ১১টায় নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) কমিশনার ড. নাজমুল করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে।’
এদিন বিকাল ৩টায় সাংবাদিক তুহিনের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা গাজীপুরে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানানো হয়।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিটে গাজীপুর মহানগরীর চান্দানা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের সামনে প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করে আসামিরা। তুহিন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তুহিন গাজীপুর মহানগরীর পালের মাঠ এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তার দুই ছেলে তৌকির হোসেন তৈকি (৫) ও আবদুল্লাহ আল ফাহিম (৩)। তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি একটি ইউনানি ওষুধ কোম্পানির গাজীপুরের ডিলার ছিলেন।