‘দেশে ২২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল মজুত রয়েছে’

খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর বলেছেন, ‘বাংলাদেশে খাদ্যের কোনও ঘাটতি নেই। দেশের বিভিন্ন খাদ্যগুদামে ২২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল মজুত রয়েছে। স্বাধীনতার পর এবারই দেশে প্রথমবারের মতো রেকর্ড পরিমাণ ধান-চাল মজুত রয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।’
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে শেরপুর জেলা সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় খাদ্য অধিদফতরের ডিজি বলেন, ‘যেকোনও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান, সেজন্য সরকার প্রতি বছর খাদ্য মজুত রাখে।
‘১৭ আগস্ট থেকে সারা দেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ শুরু হয়েছে, যা চলবে ছয় মাসব্যাপী। সারা দেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৫৫ লাখ কার্ডধারী উপকারভোগী রয়েছেন। শেরপুরে কার্ডধারীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন পাঠালে আমরা তা বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো।’
তিনি বলেন, ‘সরকার পরিবর্তনের পর ডিলার পরিবর্তনের জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় মামলা জটিলতায় স্থগিতাদেশের কারণে ডিলার পরিবর্তন করা যায়নি। আশা করছি, মামলা শেষ হওয়ার পর দ্রুতই সেগুলোও পরিবর্তন করা হবে।’
তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘সরকার চায় প্রান্তিক জনসাধারণ যাতে সঠিকভাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো সঠিকভাবে পায়। এজন্য আপনাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতি পেলে সেগুলো তুলে ধরবেন।’
জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাফিজা জেসমিন, শেরপুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নাজমুল হক ভূঁইয়াসহ শেরপুরের পাঁচ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।