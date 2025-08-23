X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘দেশে ২২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল মজুত রয়েছে’

শেরপুর প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৯
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর

খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর বলেছেন, ‘বাংলাদেশে খাদ্যের কোনও ঘাটতি নেই। দেশের বিভিন্ন খাদ্যগুদামে ২২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল মজুত রয়েছে। স্বাধীনতার পর এবারই দেশে প্রথমবারের মতো রেকর্ড পরিমাণ ধান-চাল মজুত রয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।’

শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে শেরপুর জেলা সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় খাদ্য অধিদফতরের ডিজি বলেন, ‘যেকোনও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান, সেজন্য সরকার প্রতি বছর খাদ্য মজুত রাখে।

‘১৭ আগস্ট থেকে সারা দেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ শুরু হয়েছে, যা চলবে ছয় মাসব্যাপী। সারা দেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৫৫ লাখ কার্ডধারী উপকারভোগী রয়েছেন। শেরপুরে কার্ডধারীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন পাঠালে আমরা তা বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো।’

তিনি বলেন, ‘সরকার পরিবর্তনের পর ডিলার পরিবর্তনের জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় মামলা জটিলতায় স্থগিতাদেশের কারণে ডিলার পরিবর্তন করা যায়নি। আশা করছি, মামলা শেষ হওয়ার পর দ্রুতই সেগুলোও পরিবর্তন করা হবে।’

তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘সরকার চায় প্রান্তিক জনসাধারণ যাতে সঠিকভাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো সঠিকভাবে পায়। এজন্য আপনাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতি পেলে সেগুলো তুলে ধরবেন।’

জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাফিজা জেসমিন, শেরপুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নাজমুল হক ভূঁইয়াসহ শেরপুরের পাঁচ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
খাদ্য অধিদফতরখাদ্য
সম্পর্কিত
মিষ্টির দোকানকে এক লাখ টাকা জরিমানা
১৫ টাকা কেজি দরে চাল পাবে ৫৫ লাখ পরিবার
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
সর্বশেষ খবর
ডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণা, পিআর পদ্ধতিতে কোনও নির্বাচন হবে না
কক্সবাজারে সালাহউদ্দিন আহমেদডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণা, পিআর পদ্ধতিতে কোনও নির্বাচন হবে না
চমক নিয়ে নারী বিশ্বকাপের দল ঘোষণা বাংলাদেশের
চমক নিয়ে নারী বিশ্বকাপের দল ঘোষণা বাংলাদেশের
সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানকে রাতে আটক করে থানায় নিয়ে গেলো কয়েকজন ব্যক্তি
সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানকে রাতে আটক করে থানায় নিয়ে গেলো কয়েকজন ব্যক্তি
গাজা ইস্যুতে নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ
গাজা ইস্যুতে নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media