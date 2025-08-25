বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, জরিমানা ও কারখানা সিলগালা

চট্টগ্রাম নগরীর কোতয়ালি ও বাকলিয়া থানা এলাকায় র্যাব, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদফতরের যৌথ ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় চারটি কারখানাকে মোট ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একটি কারখানাকে সিলগালা করে বন্ধ করে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল থেকে বাকলিয়া রাজাখালী এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান শুরু হয়। র্যাব-৭ ও পরিবেশ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, এসব কারখানা থেকে প্রায় এক হাজার কেজি অনুমোদনবিহীন পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। প্রতিটি কারখানার মালিককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
র্যাব-৭-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান জানান, পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের উৎপাদন বন্ধে যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অনুমোদনবিহীন কারখানায় উৎপাদিত পলিথিনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।
জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা আক্তার কণা, পরিবেশ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যাব-৭ চট্টগ্রামের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, ‘প্রিন্টেড পলির উৎপাদনের অনুমতি থাকলেও কারখানাগুলোতে ক্লিয়ার পলিথিন উৎপাদন হচ্ছিল, যা আইনত নিষিদ্ধ। এজন্য জরিমানা ও পলিথিন জব্দ করা হয়েছে।’