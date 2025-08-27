X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চিংড়িতে জেলি মেশানোয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৭আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৭
সুলতানপুর মাছ বাজারে চিংড়িতে ক্ষতিকর জেলি মেশানোয় ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়

সাতক্ষীরার সদর উপজেলার সুলতানপুর মাছ বাজারে চিংড়িতে ক্ষতিকর জেলি মেশানোর অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর এ অভিযান চালায়।

অভিযানে মেসার্স একরামুল ফিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪২ ধারা অনুযায়ী ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে আদায়ও করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান তানভীরের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এতে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সাতক্ষীরা জেলা শাখার নির্বাহী সদস্য ইজতিয়াক আহমেদ জামিল সহায়তা করেন।

অভিযানে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনসের একটি টিম অংশ নেয়। পাশাপাশি বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে ভোক্তা অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোক্তার স্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

/এমএএ/
বিষয়:
সাতক্ষীরাখাদ্য
সম্পর্কিত
ভারতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা গত অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত
‘দেশে ২২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল মজুত রয়েছে’
খুলনায় যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা
সর্বশেষ খবর
জেনেভা ক্যাম্পে সেনা অভিযান, গ্রেফতার ১১
জেনেভা ক্যাম্পে সেনা অভিযান, গ্রেফতার ১১
শরীয়তপুরে বিএনপি নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
শরীয়তপুরে বিএনপি নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
চুল পড়া রোধে ঘরোয়া টিপস জেনে নিন
চুল পড়া রোধে ঘরোয়া টিপস জেনে নিন
বাড়লো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা
বাড়লো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা
সর্বাধিক পঠিত
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
তিনি এখন ড. মিথিলা
তিনি এখন ড. মিথিলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media