পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে পাথর লুট: কোম্পানীগঞ্জের ওসি বদলি

সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে পাথর লুটের ঘটনার পর কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওযায়ের আল মাহমুদ আদনানকে বদলি করা হয়েছে। নতুন ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে পুলিশ পরিদর্শক রতন শেখকে।
রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিলেটের পুলিশ সুপার (এসপি) মাহবুবুর রহমান।
জানা যায়, এর আগে সিলেটে পুলিশের ২২ সদস্যকে বদলি করা হয়। এর মধ্যে পাথর লুটকাণ্ডে আলোচিত কোম্পানীগঞ্জ এবং গোয়াইনঘাট থানায় কর্মরত ১১ জন উপপরিদর্শক (এসআই) ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ছিলেন।
পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর এবং গোয়াইনঘাটের জাফলংসহ ওই এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাথর লুটের ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনা দেখা দেয়। এ কারণে থানা দুটির ১১ পুলিশ সদস্যকেও এ নিয়মিত বদলিতে রাখা হয়।
এর আগে এই ঘটনায় সিলেটের জেলা প্রশাসককে ওএসডি ও কোম্পানিগঞ্জের ইউএনওকে বদলি করা হয়।