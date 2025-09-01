চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একদিন বাড়লো ১৪৪ ধারা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ (চবি) আশপাশের এলাকায় প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা আরও একদিন বেড়েছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টা পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। এর আগে, রবিবার দুপুর ২টা থেকে সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকালে হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুমিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হাটহাজারী উপজেলাধীন ফতেপুর ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেট বাজারের পূর্ব সীমা থেকে পূর্ব দিকে রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং শান্তিশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জারি করা ১৪৪ ধারার আদেশ বিরাজমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত বাড়ানো হলো।
আরও বলা হয়, উক্ত সময়ে উল্লিখিত এলাকায় সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গণজমায়েত, বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি অস্ত্র বহনসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৫ (পাঁচ) বা ততোধিক ব্যক্তির একসঙ্গে অবস্থান কিংবা চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
প্রসঙ্গত, শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় বাসার দারোয়ান কর্তৃক এক ছাত্রীকে হেনস্তার জেরে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এতে চবি সংলগ্ন জোবরা গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষ চলে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর রবিবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে পুনরায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চলে বেলা ৩টা পর্যন্ত। এতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।