কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল শুরু

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ তুলে নিয়েছেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টায় অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা।
জানা যায়, শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করায় ঢাকাগামী জামালপুর কমিউটার ট্রেনটি ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে এবং ময়মনসিংহগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফাতেমানগর স্টেশনেসহ আরও কিছু ট্রেন বিভিন্ন স্থানে আটকে ছিল।
শিক্ষার্থীরা জানান, রেলযাত্রীদের ভোগান্তির বিষয়টি চিন্তা করে রেলপথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া সন্ধ্যার পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আবারও হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে রেলপথ অবরোধ থেকে সরে এসেছেন শিক্ষার্থীরা।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আহসানুল হক হিমেল বলেন, ‘আমরা যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলনে নেমেছি। তবুও আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। রাত ৯টায় আমরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করবো।’
এর আগে সকালে বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা লাঠিসোঁটা হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কে আর মার্কেটের আশপাশে এসে জড়ো হন। সে সময় তারা ‘রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’, ‘প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ক্যাম্পাসের ভেতরে আমতলায় অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চলমান রাখেন শিক্ষার্থীরা।
বেলা ১১টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আহসানুল হক হিমেল সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি জানান। পরে বিকাল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জব্বারের মোড়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রেললাইনে অবস্থান নিয়ে রেলপথ অবরোধ করেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।