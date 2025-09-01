X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল শুরু

বাকৃবি প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৬আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৬
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রেললাইনে অবস্থান নিয়ে রেলপথ অবরোধ করেন

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ তুলে নিয়েছেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টায় অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করায় ঢাকাগামী জামালপুর কমিউটার ট্রেনটি ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে এবং ময়মনসিংহগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফাতেমানগর স্টেশনেসহ আরও কিছু ট্রেন বিভিন্ন স্থানে আটকে ছিল।

শিক্ষার্থীরা জানান, রেলযাত্রীদের ভোগান্তির বিষয়টি চিন্তা করে রেলপথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া সন্ধ্যার পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আবারও হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে রেলপথ অবরোধ থেকে সরে এসেছেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আহসানুল হক হিমেল বলেন, ‘আমরা যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলনে নেমেছি। তবুও আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। রাত ৯টায় আমরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করবো।’

এর আগে সকালে বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা লাঠিসোঁটা হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কে আর মার্কেটের আশপাশে এসে জড়ো হন। সে সময় তারা ‘রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’, ‘প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ক্যাম্পাসের ভেতরে আমতলায় অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চলমান রাখেন শিক্ষার্থীরা।

বেলা ১১টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আহসানুল হক হিমেল সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি জানান। পরে বিকাল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জব্বারের মোড়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রেললাইনে অবস্থান নিয়ে রেলপথ অবরোধ করেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

/এমএএ/
বিষয়:
ট্রেন চলাচলবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ
হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
বাকৃবির শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নিন্দা
সর্বশেষ খবর
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে চবি প্রশাসনের ১০ সিদ্ধান্ত
সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে চবি প্রশাসনের ১০ সিদ্ধান্ত
দুই ম্যাচ পরই বরখাস্ত টেন হাগ
দুই ম্যাচ পরই বরখাস্ত টেন হাগ
আফগানিস্তান-পাকিস্তানে গত কয়েক বছরে আঘাত হেনেছে যত ভূমিকম্প
আফগানিস্তান-পাকিস্তানে গত কয়েক বছরে আঘাত হেনেছে যত ভূমিকম্প
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media