বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাকে পাওয়া গেলো পিস্তল ও গুলি

বেনাপোল স্থলবন্দরে আমদানি করা ভারতীয় কাঁচামরিচবাহী ট্রাক থেকে একটি এয়ার পিস্তল এবং ৯৩টি গুলিসহ ট্রাকের চালক ও হেলপারকে আটক করেছে বিজিবি। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে বেনাপোল আইসিপি কার্গো ইয়ার্ড টার্মিনালের আমদানি-রফতানি মেইন গেটে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় ভারতীয় নাগরিক গাড়িচালক জাসপাল সালুজার ছেলে গুরজিৎ সালুজা (৩১) এবং হেলপার মালকিয়া নাওয়াদির ছেলে রাম দাস নাওয়াদিকে (২৪) আটক করা হয়। উভয়েই মধ্যপ্রদেশের বিতুল জেলার চন্দ্র শিকড় ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা।
বিজিবি জানায়, যশোর ব্যাটালিয়ন ৪৯ বিজিবির হাবিলদার জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে একটি টহল দল ভারতীয় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালায়। এ সময় ট্রাক থেকে একটি এয়ার পিস্তল এবং ৯৩টি এয়ারগুলি উদ্ধার করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কাঁচা মরিচবাহী ট্রাক নিয়ে এসেছেন। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ভারতের স্থানীয় বাজার থেকে এয়ার পিস্তলটি কিনেছেন তারা।
জানা যায়, আটক ট্রাকের কাঁচা মরিচের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ঢাকার শিমু এন্টারপ্রাইজ। এই পণ্যের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওমর অ্যান্ড সন্স। আটক ভারতীয় নাগরিকদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
যশোর ৪৯ বিজিবির সহকারী পরিচালক সোহেল আল মুজাহিদ বলেন, ‘গোপন সংবাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, আমদানিকৃত একটি পণ্যবাহী ট্রাকের ড্রাইভার একটি পিস্তল বহন করে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করেছে। ওই ট্রাকে তল্লাশি করে একটি এয়ার পিস্তলসহ কিছু গুলি জব্দ করা হয়েছে। মামলা দিয়ে আটক চালক ও হেলপারকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’