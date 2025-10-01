X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঘরের চালে বজ্রপাত, বারান্দায় থাকা স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

কুড়িগ্রাম প্রতি‌নি‌ধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১২আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৬
ঘরের চালে বজ্রপাত, বারান্দায় থাকা স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদ বে‌ষ্টিত সীমান্তবর্তী সাহেবের আলগা ইউনিয়নে বজ্রপাতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে‌ছে। মঙ্গলবার (৩০ সে‌প্টেম্বর) সন্ধ্যায় ইউ‌নিয়নের সাহেবের আলগা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। 
উ‌লিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) জিল্লুর রহমান এ তথ্য নি‌শ্চিত করেছেন।
মৃত দুজন হলেন– কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২) এবং তার স্ত্রী রুবি বেগম (৩৫)। 
ঘটনাস্থল ঘুরে প‌রিবারের বরাতে পু‌লিশ জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝড়ো বাতাস ওঠে। এ সময় জাহাঙ্গীরের ঘরের টিনের চালে বজ্রপাত ঘটে। জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী রুবি বেগম বারান্দায় ছিলেন। ঘরের ভেতর তাদের সন্তানরা অবস্থান করছিল। বজ্রপাতের আঘাতে ঘটনাস্থলেই স্বামী-স্ত্রী মারা যান। তবে ঘরের ভেতর থাকা তাদের সন্তানরা অক্ষত রয়েছেন।
ও‌সি জিল্লুর রহমান বলেন, বজ্রাঘাতে স্বামী স্ত্রী মৃত্যুর ঘটনায় এক‌টি অপমৃত্যু মামলা ন‌থিভুক্ত করা হয়েছে।

 

/এমএএ/
বিষয়:
বজ্রপাত
সম্পর্কিত
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি, তবু গরম বাড়ার শঙ্কা
দিনভর বৃষ্টিতে নাকাল নগরবাসী
মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
স্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
স্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি ৮ নারী-শিশু টেকনাফের পাহাড় থেকে উদ্ধার
পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি ৮ নারী-শিশু টেকনাফের পাহাড় থেকে উদ্ধার
জামিন সংক্রান্ত বক্তব্য আইজিপির নয়: পুলিশ সদর দফতর
জামিন সংক্রান্ত বক্তব্য আইজিপির নয়: পুলিশ সদর দফতর
অ্যাপলের এয়ার ট্যাগের সহায়তায় যেভাবে উদ্ধার হলো চুরি হওয়া মোটরসাইকেল 
অ্যাপলের এয়ার ট্যাগের সহায়তায় যেভাবে উদ্ধার হলো চুরি হওয়া মোটরসাইকেল 
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media