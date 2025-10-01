ঘরের চালে বজ্রপাত, বারান্দায় থাকা স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদ বেষ্টিত সীমান্তবর্তী সাহেবের আলগা ইউনিয়নে বজ্রপাতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ইউনিয়নের সাহেবের আলগা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মৃত দুজন হলেন– কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২) এবং তার স্ত্রী রুবি বেগম (৩৫)।
ঘটনাস্থল ঘুরে পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝড়ো বাতাস ওঠে। এ সময় জাহাঙ্গীরের ঘরের টিনের চালে বজ্রপাত ঘটে। জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী রুবি বেগম বারান্দায় ছিলেন। ঘরের ভেতর তাদের সন্তানরা অবস্থান করছিল। বজ্রপাতের আঘাতে ঘটনাস্থলেই স্বামী-স্ত্রী মারা যান। তবে ঘরের ভেতর থাকা তাদের সন্তানরা অক্ষত রয়েছেন।
ওসি জিল্লুর রহমান বলেন, বজ্রাঘাতে স্বামী স্ত্রী মৃত্যুর ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।