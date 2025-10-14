কাশিমপুরের কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১-এর বন্দি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক কয়েদি আমিনুর (৪৬) মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সোয়া ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
আমিনুর সিরাজগঞ্জের কামারকান্দা উপজেলার কোনাবাড়ি এলাকার মন্টু শেখের ছেলে।
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১-এর জেলার আবু নুর রেজা জানান, গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার কালামপুর এলাকায় বসবাস করতেন আমিনুর। তিনি কালিয়াকৈর থানার দুটি পৃথক হত্যা মামলার প্রতিটিতেই যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। ২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন তিনি। ওই বছর তাকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ স্থানান্তর করা হয়। সপ্তাহখানেক আগে সেখান থেকে তাকে এই কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কারাগারের ভেতরে কাজ করার সময় হঠাৎ হাতে ব্যথা অনুভব করেন আমিনুর। চিকিৎসা নিতে কারা হাসপাতালে যাওয়ার পথে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এ সময় অন্য বন্দিরা তাকে উদ্ধার করে ওই হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সকাল সোয়া ১০টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।