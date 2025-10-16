খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষার্থীকে স্থায়ী বহিষ্কারসহ ১৯ শিক্ষার্থীকে শাস্তি

র্যাগিং, মারামারি ও মাদকসহ বিভিন্ন শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ১৯ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার ও আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ডের ২৭তম সভায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুস সাদাত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের দফতর থেকে প্রকাশিত অফিস আদেশে দেখা যায়, অপরাধের মাত্রাভেদে শিক্ষার্থীদের স্থায়ী বহিষ্কার, সাময়িক বহিষ্কার ও আর্থিক জরিমানার মতো বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
আদেশে বলা হয়েছে, গত ২ মে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষকের উপর আঘাতের অভিযোগে বাংলা ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মোবারক হোসেন নোমানকে স্থায়ী বহিষ্কার, সনদ বাতিল ও ক্যাম্পাসে আজীবন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে, নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ায় মানবিক বিবেচনায় তার সনদ বাতিলের সিদ্ধান্তটি শর্তসাপেক্ষে স্থগিত করা হয়েছে।
মাদক সেবন, ক্রয় ও বিক্রয়ের অভিযোগে অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের হাসান হাওলাদার এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলামকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।
ক্যাম্পাসে মারামারির ঘটনায় আইন ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলামকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। একই অভিযোগে আইন ডিসিপ্লিনের মেহেরাফ হোসেন রাব্বী, আমিনুল এহসানকে আচরণ শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ পরিপন্থি কোনও কাজে জড়িত না হওয়ার শর্তে অভিভাবকসহ মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের রাসেল শেখকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার এবং একই ডিসিপ্লিনের তনয় রায়কে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
র্যাগিংয়ে সম্পৃক্ততার দায়ে গণিত ডিসিপ্লিনের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কেএম রাউফুল আলম অর্ণবকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার এবং একই ডিসিপ্লিনের মো. রিমন মিয়া, আহসান হাবীব এবং সালমান হোসেনকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং অভিভাবকসহ মুচলেকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া ক্যাম্পাসে মারামারির ঘটনায় শিক্ষা ডিসিপ্লিনের উমর ফারুক, সাদমান উদ দৌলাকে বর্তমান টার্মের জন্য একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার; ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের মনিরুজ্জামান রিয়াদ এবং শিক্ষা ডিসিপ্লিনের জিয়াদ আল সামসকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অভিভাবকসহ মুচলেকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, গালাগাল ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গণিত ডিসিপ্লিনের আরও তিন শিক্ষার্থী বাবুল আক্তার দুর্জয়, রাশেদ খান মেনন এবং বাঁধন রায়কে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।