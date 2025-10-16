X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম  
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০২আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৮
চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা থানাধীন চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ (সিইপিজেড) এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় আগুন লেগেছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ২টা ১০ মিনিটে সিইপিজেডের ৫ নম্বর রোডে অবস্থিত ওই পোশাক কারখানায় এ আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানান। 

তিনি বলেন, ‘আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টা ১০ মিনিটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’ 

বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডতৈরি পোশাক শিল্পইপিজেড
