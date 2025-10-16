X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নরসিংদীতে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নরসিংদী প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪২আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৪
শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট তুলে দেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া

নরসিংদীতে আড়াইশো কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে নরসিংদী সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজ মাঠে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷

অনুষ্ঠানে  ২০২৪ সালে এইচএসসি পাস করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া। কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০২৫ বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. ফখরুদ্দিন আহমাদ এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় নরসিংদী চেম্বার অব কমার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং জেলার শিক্ষানুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে সংবর্ধিত হতে পেরে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা। সবাই বলছেন, এরকম আয়োজন ভালো ফলাফল করতে উদ্যমী করে তুলবে।

বিশেষ অতিথি নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীরা সবখানে সুনামের সঙ্গে কাজ করবে, এমনটা প্রত্যাশা করছি। একজন শিক্ষার্থী যেই স্থানে যেই অবস্থাতেই আছে সেই অবস্থাতেই যদি সে পরিশ্রম করে। সে ভালো করবেই। চাকরির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হলে কর্মসংস্থান বাড়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে।’

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, ‘আজ ২৫০ জন কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা পেয়েছে, এখানে চাঁদের হাট বসেছে। এই আয়োজন, বিদায়ী শিক্ষার্থীদের নতুন পথচলায় সাহস জোগাবে। এ ছাড়া, নতুন যারা শিক্ষার্থী রয়েছে ক্যাম্পাসের, তারা অনুপ্রাণিত হবে আজকের আয়োজন দেখে৷ তারাও ভালো করতে চেষ্টা করবে৷ এসব উদ্দেশ্যেই আজকের এই আয়োজন৷’

 

/এমএএ/
বিষয়:
শিক্ষার্থী
সম্পর্কিত
এইচএসসির ফল প্রকাশ: শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস
ভিকারুননিসায় কমেছে জিপিএ-৫
সেই আনিসা ফেল করেছেন
সর্বশেষ খবর
রাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, ফল পেতে কত সময় লাগবে?
রাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, ফল পেতে কত সময় লাগবে?
জুলাই আন্দোলনে ‘মাস্টারমাইন্ড’ কেউ ছিল না: আসিফ মাহমুদ
জুলাই আন্দোলনে ‘মাস্টারমাইন্ড’ কেউ ছিল না: আসিফ মাহমুদ
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
নায়কহীন নায়িকা!
নায়কহীন নায়িকা!
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media