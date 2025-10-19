১০ ঘণ্টা দেরিতে সিলেট পৌঁছালো বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট

ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার কারণে ঢাকা থেকে ১০ ঘণ্টা দেরিতে সিলেট পৌঁছলেন বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের ৬৫ জন যাত্রী।
ওই বিমানের যাত্রী স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিলেট রিজিওনের প্রধান রাদ আহমদ চৌধুরী জানান, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে তারা ওসমানী বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তিনি জানান, সন্ধ্যা ৭টায় তাদের সিডিউল ফ্লাইট ছিল। কিন্তু, আগুন লাগার ফলে প্রথমে তাদের ফ্লাইটটি দুই ঘণ্টা বিলম্ব হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু, ফ্লাইটের জন্য তাদের ভোর ৪টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ ফ্লাইটটি ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে ওসমানীতে অবতরণ করে।
ওসমানী বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক হাফিজ আহমদ বলেন, ‘পৌনে ৫টায় আসা ফ্লাইটটি সকাল ৫টা ৯ মিনিটে ফিরতি ফ্লাইট হিসেবে ঢাকায় যায়।’ বর্তমানে ওসমানীতে স্বাভাবিকভাবে ফ্লাইট অপারেট হচ্ছে বলে জানান তিনি।
শনিবারের ঘটনার পর সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিকাল ৩টার পর ছেড়ে যায়নি বিমানের কোনও ফ্লাইট। তবে, বাংলাদেশ বিমানের একটি এবং ইউএস বাংলার দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওসমানী বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা পর রাত ৯টা ২২ মিনিটে এ বিমানবন্দর থেকে ফের বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়। অভ্যন্তরীণ রুটের ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়। রাত প্রায় ২টার দিকে এয়ার এস্ট্রার একটি ফ্লাইট ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
সিঙ্গাপুর থেকে জরুরি অবতরণ করা ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি ১০.১ মিনিটে এবং ১০.১৫ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় রিয়াদ থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি। এ ছাড়া, মালদ্বীপ থেকে ইউএস বাংলার অপর ফ্লাইট রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ওসমানী বিমানবন্দর ছাড়ে। একে একে ঢাকার উদ্দেশ্যে উড়াল দেয় আভ্যন্তরীণ রুটের ফ্লাইটগুলো।
সিলেট এয়ারলাইন্স ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ বেলায়েত হোসেন লিমন জানান, রাত ১১টা ১৭ মিনিটে অভ্যন্তরীণ রুটে ইউএস বাংলার সর্বশেষ ফ্লাইট ওসমানী বিমানবন্দর ছেড়ে যায়। মালদ্বীপ ও সিঙ্গাপুর থেকে আসা ইউএস বাংলার যাত্রীদের তাদের পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশন করা হয়।