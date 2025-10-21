কাতার প্রবাসী বাংলাদেশি যুবককে হত্যার অভিযোগ 

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে আসিফ মুহাম্মদ সায়েম নামে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার এক বাসিন্দাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১৯ অক্টোবর) স্থানীয় সময় দিবাগত রাতে কাতারের বাসায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।
নিহত আসিফ বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের দক্ষিণ গন্ডামারার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের ছেলে। তার মৃত্যুতে স্বজনদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
নিহতের বাবা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমার ছেলেকে বিদেশে (ওমানে) হত্যা করা হয়েছে। অনেক টাকা দেনা করে চার বছর আগে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছি। সংসারে উপার্জনশীল ছিল সে-ই। আজ ভোরে ওমানে থাকা আমাদের এলাকার লোকজন ফোন করে জানিয়েছে, আমার ছেলেকে নাকি তার রুমমেট হত্যা করেছে। আমি এ হত্যার বিচার চাই।’
এ বিষয় বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা অবহিত হয়েছি। সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিহতের মরদেহ দেশে আনার জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসকে জানানো হবে।’